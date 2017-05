Rékasi: Visszatérek a színpadra

Noha a József Attila Színház nyilvánosságra hozott évadtervében nem szerepel, de a Bors kiderítette: Rékasi Károly újra színpadra áll a következő színházi szezon elején, ráadásul szerelmével, Pikali Gerdával.

Nemrég bejelentették, milyen bemutatókra számíthatunk az ősszel kezdődő évadban a József Attila Színházban. A darabok közül többet is Verebes István rendez, ezért is furcsa, hogy Pikali Gerda neve nem szerepelt a színészek között, holott a Verebes-Pikali-Rékasi triumvirátus már egybeforrt a színház nevével. Ezért is hívtuk fel Verebest, hogy megkérdezzük tőle, mi lehet az oka annak, hogy egyik kedvenc színésznője partvonalra került. Meglepő választ adott.

– Gerda játszani fog egy olasz darabban, amit rendezek, de azt egyelőre nem hirdették meg. Ezen kívül felújítjuk azt a produkciót, ami csak egy előadást, a premiert élte meg annak idején. Ez a Boldogság című darab, amit nagyon szerettem, jó munka volt. Azért is várom, mert újra együtt dolgozhatok benne Rékasi Károllyal, aki már, ahogy látom, egész jól van – utalt Verebes István arra, hogy a balesete utáni viszontagságok után színész visszatér a színpadra.







Verebes István örül, hogy újra együtt dolgozhat a párossal © Czerkl Gábor

Az örömhírt Rékasi Károlyt is megerősítette a Borsnak. Tényleg visszatér a szerelmi témájú, francia sanzonokkal színesített vígjátékban, ami a két főszereplő saját életét érintő kérdéseket is feszeget.

– Ahogy a darab címe is jelzi, nekem most ez a legnagyobb boldogság. Sosem titkoltam, hogy nekem három szerelmem van. Ebből egy magánéleti, aki Pikali Gerda, kettő pedig hivatásbéli, melyből az egyik a József Attila Színház, és az általa nyújtott lehetőségek. Ebből a legszebb ékesség, a Boldogság című darab, amire Gerda bukkant rá először a villamoson, olvasás közben. Nekem is megtetszett a mű, amit egy csodálatos kollégánk, Bardóczy Attila fordította le nekünk a tulajdonos engedélyével. Volt egy fantasztikus próbaidőszakunk Verebes Istvánnal, aki rendkívül gazdag szellemiségű és nagyon jó színházi gondolkodású ember. Aztán sajnos csak egy előadást élt meg az előadás. Gerda ezt egyébként előre látta, mert tudta, hogy a következő héten műtétem lesz, de direkt nem szólt, mert úgy érezte, a lelkemnek szüksége van erre a premierre. Szóval megvolt az első előadás, ami hatalmas siker volt, de következő héten be is kerültem a kórházba. Most újbóli bemutatóra készülünk– lelkendezett a Borsnak Rékasi Károly.







Rékasi balesete miatt egy előadást élt meg a Boldogság című darab, amit ősszel újra játszani kezdenek Pikali Gerdával © MTI

Két év a pokolban Több mint két éve szenvedett motorbalesetet Rékasi Károly, ám az ezzel kapcsolatos eljárás még nem fejeződött be, a vele ütköző autós először elismerte, majd tagadta felelősségét. A tortúra testileg, lelkileg és anyagilag is megviselte a színészt, aki rengeteg munkától elesett, hiszen a lába olyan súlyosan roncsolódott, hogy számtalan műtétje ellenére is csak mankóval volt képes járni. Egy időben az amputálás is szóba jött, de erre szerencsére nem volt szükség, kezdenek jobbra fordulni a dolgok.







