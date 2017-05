Rékasi visszatér a Barátok köztbe

Rékasi Károly egy évvel ezelőtt kényszerűségből hagyta ott a népszerű napi sorozatot, de most, hogy szépen gyógyul és ősztől a színházba is visszatér, újra munkát kap.

Elsőként számoltunk be róla, hogy a hosszú ideje betegeskedő Rékasi Károlyt ősztől újra láthatjuk majd a József Attila Színházban, ahol szerelmével, Pi­kali Gerdával lép fel. Ha pedig színpadra tud állni, akár a Barátok köztbe is visszatérhet Bartha Zsolt szerepében. „A produkció minden tagja visszavárja Rékasi Károlyt. A sorozat készítői mindent megtesznek annak érdekében, hogy Bartha Zsolt karaktere mihamarabb visszatérhessen a Mátyás király térre” – állt annak idején a produkció közleményében.

Akkor motorbalesete miatt a színésznek ott kellett hagynia a sorozatot, a készítők pedig úgy hidalták át a keservesen hosszúnak ígérkező gyógyulási időszakot, hogy átírták a forgatókönyvet: Bartha Zsolt Mexikóba ment gyógykezelésre. A Bors most megtudta: el­jött a visszatérés ideje. Rékasi Károlyt faggattuk a munkáról.







Rékasi már jelezte a stábnak, hogy kész visszavenni Bartha Zsolt szerepét © Czerkl Gábor

– A József Attila Színházban már előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a jövőmmel kapcsolatban. A Barátok közt esetében már jeleztem a hadrafoghatóságomat, de még nem kaptam egyértelmű visszajelzést. Elmondtam nekik, hogy újra tudok dolgozni, a többi viszont már csak rajtuk múlik, tőlük függ, mikor térhetek vissza. Egyébként úgy gondolom, ez kicsit bonyolultabb dolog, mint a színház esetében. A gyártásba visszatenni egy figurát és megteremteni a felületet, ahol újra felbukkan, nagyobb munkát jelent – számolt be a Borsnak Rékasi Ká­roly. Az elmondottakat a Barátok közt producere is megerősítette.

– Eddig is tartottam vele a kapcsolatot, elég sűrűn be­szélünk. Végig pontosan tudtam, hogy Karcsi milyen állapotban van – mondta a Borsnak Rozgonyi Ádám, a sorozat kreatív producere.







Rozgonyi folyamatosan kapcsolatban van a színésszel © Bánkúti Sándor

– Naprakész voltam, vagyok az állapotából. Mindig is úgy gondolkodtunk, hogy számítunk rá, Bartha Zsolt szerves része a sorozatnak. Soha nem szakadt meg a kapcsolat közte és a produkció között, sőt a történetben is időről időre szó esett Bartha Zsoltról jelezve, hogy mind Rékasi Károly, mind a karakter továbbra is a sorozathoz tartozik. Ahogy eddig, a jövőben is számítunk rá. Amint az egészsége és a teherbírása lehetővé teszi, várjuk vissza. Pontos dátumot még nem tudok mondani, de a visszatérésének története előkészítés alatt van, s már most izgalmas epizódokat ígérhetek a nézőknek. Azt a Bartha Zsoltot hozzuk vissza, akit a néző ismer. Igaz, tapasztalatokkal gazdagodott, hiszen két évig külföldön volt. Remélem, a nézők kíváncsian várják, milyen a régi-új Bar­tha Zsolt.