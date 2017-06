Rékasi: Ma is látom a motoros szétroncsolódott fejét

Balesetmegelőzési bemutatón vett részt a színész, csak éppen a bemutatót volt képtelen megnézni. Kiderült: alapos oka van rá...

Balesetmegelőzési bemutatón vett részt a színész, csak éppen a bemutatót volt képtelen megnézni. Kiderült: alapos oka van rá...

Különleges meghívást kapott a Bors. A Magyar Stroke Társaság mentők, tűzoltók és rendőrök segítségével azt mutatta be Egerben, hogy mi történhet, ha valaki ittasan vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt volán mögé ül, és halálos kimenetelű autóbalesetet okoz. Több mentőautó, motoros rendőr, de még mentőhelikopter is a helyszínre vonult, a felborult autókból hidraulikus vágókkal szabadították ki a sérülteket, az egyiküket pedig egy halottas kocsi szállította el. Az esemény moderátora Rékasi Károly volt, akinek több szempontból is megrázó volt a valósághű mentési szimuláció. Egy nagyon súlyos közúti balesetnek maga volt elszenvedője két évvel ezelőtt, napokig feküdt komában, az ő életéért is hasonló rutinnal küzdöttek a mentők. Ám mégsem ez a maradandó sérülésekkel járó motorosbaleset az oka, hogy nem bírta végignézni a bemutatót.







Így tud már állni Rékasi: mankóra sincs szüksége. Hamarosan visszatér a mesterségéhez © Kecskeméti Zoltán

– Régen történt egy baleset, aminek szemtanúja voltam. Még fuvarosként dolgoztam az édesapámmal, amikor egy motoros próbált megelőzni minket. A manőver előtt nem nézett ki, úgy gondolta, hogy nagyon bátor lesz, éppen a kocsmából jött – elevenítette fel a borzalmas élményt Rékasi. A motoros előzés után megpróbált az ő járművük elé besorolni, de ott volt egy lovas kocsi, így nem fért be. A szekérnek csapódott, majd a szembe jövő teherautó maga alá gyűrte.

– A teherautó keresztülment rajta, a feje beszorult a kerék és a sárvédő közé. Megálltunk, kerestük a motorost, de percekig meg sem találtuk a sötétben. Végül édesapám tálalt rá. Az a teljesen szétroncsolódott fej a mai napig sokszor a szemem előtt van. Még most is látom a fejét... borzasztó volt – magyarázta a színész, aki rossz emléke és saját szörnyű tapasztalata ellenére számos egészségügyi vagy éppen balesetvédelmi rendezvényen vállal szerepet. Úgy érzi, ez kö­te­lessége a közszereplőnek, ismertsége által ugyanis jobban felfigyelnek a problémára.







Megrendezett motorosbalesethez hívták a színészt – képtelen volt végignézni © Kecskeméti Zoltán

Rékasi egyébként ezen a felvillanó emléken kívül nem gondol a múltra, így saját balesetére sem. Pszichológus szakember tanította meg rá, hogy csak előre tekintsen.

– Már nem járok kezelésre, az ott megszerzett tudást használom – mondta a Barátok közt Bartha Zsoltja, akinek már egyéb orvosi segítségre sincs szüksége. Lábát sikerült kitisztítani a folyamatos fertőzésektől, ősszel visszatérhet a színházba.

– A korábbi szerepeim közül csak egyet veszek vissza. Az elmúlt két évben más játszotta ezeket, nem tisztességes tőlük elvenni. Ősszel pedig egy másik szerepet is elkezdek próbálni, amit miattam írtak át. A sorozatba való visszatérésem nehezebb lesz, mert Bartha Zsolt túl sok szálon kapcsolódik a szereplőkhöz, az íróknak ki kell találni, hogy hol vehetem fel ismét a fonalat – mondta a színész.