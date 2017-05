Rejtély, miért volt kórházban az Omega legendája

A zenészről csak annyit tudni, nem vett részt az Omega múlt hétvégi koncertjén. Kóborék sem tudják, mi baja.

Információink szerint azonban a hetvenhárom esztendős Benkő váratlanul kórházba került. A zenészt a tegnapi nap folyamán többször is próbáltuk elérni, sikertelenül, így az Omega együttes frontemberét, Kóbor Jánost tárcsáztuk.







A 73 éves Benkő László váratlanul kórházba került © Knap Zoltán

– Ezen a koncerten Laciért is játszottunk, nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudhattuk magunk mellett a színpadon. A múlt héten is, és pár órával ezelőtt is beszéltem vele, már jobban van. Hétvégére elhagyhatta a kórházat, de ma reggel vissza kellett mennie még néhány vizsgálatra – ismerte el szomorúan Kóbor, de arra, hogy milyen betegség miatt szorult kórházi ellátásra zenésztársa, ő maga sem tudta a választ. – Nem mondta és tiszteljük egymást annyira, hogy nem fogok faggatózni. Annyit kérdeztem csak tőle, hogy van-e okunk aggódni érte. Megnyugtatott, hogy nincs. A hét második felében Németországba utazunk koncertezni, reméljük oda már Laci is velünk tarthat.







Meki (Kóbor János) és Elefánt (Molnár György) nem tudja és nem is kérdezi, mi baja van Benkőnek © Cser Dániel

Az Omega együttesre az utóbbi napokban rájár a rúd, hisz nemrég a vokalistájuk betegedett meg és mondta le részvételét az aktuális koncerten. Vivien azóta meggyógyult, Benkő viszont kidőlt a sorból.

– Bízunk Laci felépülésében – zárta le beszélgetésünket Kóbor.







Nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudhattuk magunk mellett a színpadon – utalt beteg zenésztársára Kóbor János © Vadnai Szabolcs

Európában kivételesek

Az Omega Európa legrégebben működő rockegyüttese. 1962. szeptember 23-án adták első koncertjüket. Kezdetben külföldi dalokat dolgoztak fel, de hamarosan saját szerzeményeik is születtek: Gyöngyhajú lány, Azt mondta az anyukám, Régi csibészek, Léna… A kezdő csapat tagjai: Benkő László, Kóbor János, Kovacsics András, Láng Péter, Künsztler Tamás és Varsányi Péter. Később a tagok cserélődtek. Omegás volt Presser Gábor, Somló Tamás és Laux József is. A rockbanda jelenlegi tagjai Kóbor, Benkő, Molnár György és Debreczeni Ferenc. 2014-ben Mihály Tamás basszusgitáros kilépett az együttesből, mert Kóbor templomokba szervezett kon-certeket.