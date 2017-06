Régi barátjába szeretett bele Demcsák Zsuzsa

A Bors megírta két hónappal ezelőtt, sokan emlékezhetnek rá: azzal indokolta Demcsák Zsuzsa, hogy kilenc év után április 25-én felmondott a TV2-nél, hogy a családi vállalkozásukban fog dolgozni. Határozottan leszögezte: nincs semmi susmus a háttérben, nem kamu, hogy a családjára hivatkozik. Nem megy át más csatornához, az üzleti életben folytatja a pályafutását. Állította, két éve gondolkodik a váltáson, mert a családi cégüknek egyre nagyobb szüksége van rá. Gyakorlatilag egy nap alatt kereskedelmi igazgató is lett a családi vállalkozásban.







Április 26-án arról beszélt Zsuzsa, a családi vállalkozásában dolgozik tovább, nem akar tévézni

Ahhoz képest, hogy nem akart képernyőzni, az ATV-n most vasárnap adásba kerülő Esti Frizbi felvételén bejelentette: mégiscsak folytatja a tévézést, mégpedig az ATV-nél. Arról nem esett szó, hogy melyik műsorban, de a Bors úgy tudja, szó sincs arról, hogy a régi TV2-es műsorvezető társával, Kárász Robival vezetné a reggeli Startot.







Alakul – válaszolta Demcsák Hajdú Péternek arra a kérdésre, van-e barátja? © Bors

A Frizbi felvételén azonban szóba került Demcsák magán­élete is. Ismert, Zsuzsa volt házassága – 2014 szeptemberében sikerült végre elválnia –, számos sebet ejtett rajta. Az elmúlt öt évben egyetlen olyan kapcsolata akadt, akit be is mutatott gyermekeinek. Valami más is kiderült. Hajdú Péter kérdéseire Demcsák nem titkolhatta, hogy hosszú idő után újra boldog… Hogy pontosan adjuk vissza szavaikat, közzétesszük a ké tévés dialógusát. Péter kérdéseire miközben Zsuzsa egyre vörösebb lett:

– Van barátod?

– Alakul…

– Tévés?

– Nem.

– Mit lehet róla tudni?

– Semmit… Most leizzasztottál… – jött zavarba Demcsák, és hevesen legyezgette magát. Ezek szerint nem igaz az a pletyka, hogy a Mokka szerkesztőségéből az egyik főnök a kedvese. Később annyit még elárult a titokzatos úrról, hogy már nagyon régóta ismerte, de mostanra átalakultak az érzései. Szavaiból az is kiderült, egyelőre csak reménykedik, partnere ugyanúgy érez, mint ő, igaz, egyelőre a gyerekeinek még nem mutatta be.

Az Egyenes Beszéd című műsorba szerződik

Az ország kétségkívül legdinamikusabban fejlődő csatornájának írt alá Demcsák. Dr. Németh Szilárd, a csatorna hírigazgató-vezérigazgató-helyettese lapunknak elmondta, mindkét fél jól járt a megegyezéssel.

– Zsuzsa olyan feladatot kapott, ami részben más, mint amit a Mokkában csinált – kezdte lapunknak a tévés, akitől azt kérdeztük, hogy sikerült rábeszélniük Demcsákot a tévézésre. – Szakmailag rendkívül izgalmas kihívás vár rá, a karrierje szempontjából minőségi ugrás – titokzatoskodott a tévé vezetője.

A Velvet információi szerint Zsuzsa az Egyenes Beszéd című műsorhoz szegődött.