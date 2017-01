Rákgyanúval műtötték Batiz Andrást

Évek óta nem beszélt a nyilvánosság előtt, most az otthonát is megmutatta az egykori tévés, aki szép családban él, ám egy betegség két évvel ezelőtt majdnem tönkretette az idillt.

Évek óta nem beszélt a nyilvánosság előtt, most az otthonát is megmutatta az egykori tévés, aki szép családban él, ám egy betegség két évvel ezelőtt majdnem tönkretette az idillt.

Ugyan a nyilvánosságtól tíz éve visszavonult és kommunikációs cégét igazgatja, de Csepel utcáin ma is felismerik az ex-tévés, volt kormányszóvivő Batiz Andrást. Rég nem vállalt szereplést, ám Papp Gergővel és a Borssal kivételt tett. Az RTLII-n futó Pimaszúr átcuccol című produkciónak a csepeli otthonát is megmutatta, ahol feleségével, a volt fókuszos riporterrel, Debre Krisztinával és két gyerekükkel, Ivánnal és Lédával élnek. Kriszta itt nőtt fel és itt dolgozik. Egy szegény gyerekeknek térítésmentesen elitoktatást adó óvodát vezet.







András és Kriszta nemcsak imádja egymást, hanem az élet dolgairól is hasonlóan gondolkodik

A különleges, patkóalakú, egyedi ház igazi családi fészek: a falakon régi emlékek lógnak, a közös vacsora előtt asztali áldás szól. A gyerekeknek mindennap mindkét szülejükkel van kettesben eltöltött ideje is, András viszi Lédát iskolába, este mesét olvas. A fektetés után pedig rengeteget, sokszor hajnalig beszélgetnek vagy éppen hangosan vitáznak Krisztinával – és külső szemlélő számára is jól látható: még mindig fülig szerelmesek egymásba. Pedig ha száz évvel ezelőtt éltek volna, valószínűleg nem is találkoznak. András nagyapja a Harvardon tanult, Krisztináé lókupec volt.







Jó érzés, amikor együtt a család

– Hasonló értékrendet vallunk, bárhonnan is jöttünk, annak pedig, hogy Kriszta cigány, a mi életünkben semmilyen jelentősége nincs. Számomra az furcsa hogy ez másoknak még mindig kérdés. Ugyanolyan jól megértem magam a családjával, mint ő az enyémmel, az anyósommal pedig pont olyan a kapcsolatom, mint az édesanyámmal – mesélte a Borsnak Batiz, aki szerint a töretlen szerelmet nemcsak úgy kapták, dolgoznak is érte.

– Figyelünk, koncentrálunk egymásra, egy jól működő kapcsolatban meg kell hallani, hogy a másiknak mire van igénye. Ha pedig probléma van, azt meg kell beszélni – érvelt az extévés, aki nem tagadja: olykor vannak három napig is elhúzódó hangos vitáik.







Az esti mese nem maradhat el

A kép azonban így is idilli, és András elismeri: néha elgondolkodik azon, meddig tarthat ez a boldogság. – Egy ember egy ideig azon dolgozik, hogy megtalálja az igazi társát, később már azon, hogy magát a legjobb társsá tegye – mondta András, akiből már érezhetően a pszichológus is szól.

Nemrég emelt szintű érettségit tett, hogy visszaülhessen az iskolapadba pszichológiát tanulni. – A Színművészeti Egyetemen szerzett diplomám nem volt elég, csak emelt szintű érettségivel vettek fel. Érdekes volt negyvenévesen a 18 évesekkel vizsgázni – mesélte Batiz, aki éppen akkortájt vetette bele magát a tanulásba, amikor komoly egészségügyi válsággal küzdött: egy rutinvizsgálat felfedett egy elváltozást, amiről csak műtét közben lehetett megmondani, hogy jó- vagy rosszindulatú, akár daganat is lehetett volna. Könnyen gondolhatnánk, ez sarkallta életmódváltásra, és ezért fordult a pszichológia felé is. András ugyanis leszokott a korábbi láncdohányzásról, egészségesebben étkezik és rendszeresen sportol.







Kriszta büszke ápolt kertjére

– Kicsíptek belőlem egy darabot, de nem volt ez nagy betegség vagy kiváltó ok. Az igen, amikor a gyerekem rám nézett, és azt mondta: „apa, hagyd már abba a cigit!” – emlékezett Batiz.