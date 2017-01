Rajongója múzsája lett Zoltán Erika

– Te adtál ihletet. Ha annak idején azt mondod, hogy a munkáim csúnyák, akkor most nem állnánk itt – mondta kiállításának megnyitóján Tóth Ferenc festőművész, akit az énekesnő iránt érzett rajongása terelt a képzőművészet felé.

Erika elmesélte, hogy a művésszel hosszú évek óta ismerik egymást, első találkozásukra még 1995-ben került sor, egy koncert után. A férfi eleinte csak autogramért állt sorba a művésznőnél, majd a többedik találkozásnál felvetette az ötletet: mi lenne, ha fénykép alapján portrét festene kedvencéről.







Tóth Ferenc kedvenc ihletőjével, akiről több tucat portré készült © Bors

– Ő volt a legfélénkebb rajongó – emlékezett vissza Erika. – Nyíregyházán élt, és mindig várt rám a koncertek után. Eleinte megszólítani is alig mert, de kért autogramot és hozott ajándékokat, aztán egyszer később megkeresett, hogy szeretne megfesteni. Hozzátette, hogy nem tudja, neki ez mennyire menne, de a beleegyezésemet kéri hozzá. Így kezdődött el a folyamat, egyik kép követte a másikat, és szépen lassan kialakult Feri festészete, és én vagyok az a szerencsés, aki arra sarkallta őt, hogy próbálja meg. Azóta nemcsak rólam fest, elég szerteágazó az érdeklődése, öröm ezt látni.

Andy Warhol szépséges modellért bomlott

A különleges, nagy hatású nők – főleg ha közismertek – sok embert képesek már a puszta jelenlétükkel is inspirálni. A történelem több példát is felsorakoztat erre: Gustav Klimt számos festményét ihlette meg a kor híres divattervezôje és vállalkozó asszonya, Emilie Flöege. A múzsalétből késôbb szerelem lett, a hölgy a művész élettársává vált, aki halá­láig vele maradt. Diego Rivera mexikói festő múzsája egy másik világhírű művész, Frida Kahlo volt, akit számos portrén is megfestett. Kahlo művei igazán csak a feminizmust követően kapták meg az őket megillető figyelmet. Andy Warhol festőművészt a népszerű modell, Edi Sedgwick babonázta meg. Az őzikeszemű, törékeny testalkatú arisztokrata lány egy csapásra lett Warhol filmjeinek főszereplője és a kor divatjának ikonikus alakja, szinte már szerelemnek is nevezhető, amit a művész iránta érzett.