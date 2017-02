Ragyogott A Dalban a 13 éves Kamill

Chase táncosaként feltűnt egy rejtélyes tehetség, beragyogva A Dal színpadát – Kökény Hámori Kamill.

Chase táncosaként feltűnt egy rejtélyes tehetség, beragyogva A Dal színpadát – Kökény Hámori Kamill.

Kamill a legnagyobb gyerektáncos szerepet játssza: az Erkel Színház Billy Elliot című előadásában több mint 2500 néző előtt a címszerepben, Billyként áll színpadra. Szereplőválogatás útján nyerte el a musicalszerepet, és színésztársaival nem kevesebb mint másfél éven át dolgozott a Szirtes Tamás rendezésében megvalósult darab életre keltésében. A beszédtechnikától a táncon át az éneken keresztül rengeteget tanultak, a fiú pedig azóta a Táncművészeti Főiskolára jár.

A Dal versenyzője, Chase zseniálisnak tartja Kamillt, aki szinte sorsszerűen került mellé: az énekest menedzsere szúrta ki a Billy Elliot egyik előadásán, és hamar kiderült: tökéletesen választott.

– Én is táncos voltam egész eddigi életemben, Kamill pedig a fiatal énemet jelenítette meg a színpadon. Az idő múlását érzékeltettük, és azt, hogy az álmaink valóra válhatnak, hiszen én a színpadon állva énekelhettem, miközben egy ország nézett, és ezért rettentően hálás vagyok. Kamill és én ráadásul ugyanolyanok vagyunk, gyakran néznek minket testvéreknek. Lelkileg is hasonlítunk, a közös hang miatt pedig szuperül tudunk együtt dolgozni. Ezt szerintem a színpadon is érezni lehet – fejtette ki Chase, aki továbbjutott a középdöntőbe.