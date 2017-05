Radics Gigi: Nem ijedek meg a férfiaktól

Táncos műsorrá alakítja Radics Gigi az énekes tehetségkutatót? Sanszos ugyanis, hogy egy-egy produkció után táncra perdül a 21 éves énekesnő, aki Tóth Gabi helyét veszi át az X-Faktor mentori székében.

Táncos műsorrá alakítja Radics Gigi az énekes tehetségkutatót? Sanszos ugyanis, hogy egy-egy produkció után táncra perdül a 21 éves énekesnő, aki Tóth Gabi helyét veszi át az X-Faktor mentori székében.

Mit gondol, a nézők és a versenyzők elfogadják majd ilyen fiatalon mentorként?

Szoktam követni a nemzetközi X-Faktor-évadokat, és például Amerikában Demi Lovato volt a legfiatalabb mentor, ő húszévesen ült először ugyanebben a székben, és sem a közönség, sem a versenyzők nem foglalkoztak a korával, nagyon szerették. Őszintén remélem, hogy jó visszajelzéseket kapok majd én is, ez olyan feladat, ami nagyon motivál.

Kihívásnak érzi a mentori szerepet?

Igen, mert már a válogatókon is sorsokról kell dönteni, a saját mentoráltjaimnak pedig én leszek a legfőbb támasz. Mivel ez a szerep nemcsak új számomra, de felelősségteljes is, ezért nem lesz könnyű dolgom, de mindent meg fogok tenni, hogy segítsek a versenyzőknek hétről hétre felkészülni.







© Fejér Bálint

Milyen szempontok alapján fogja értékelni a produkciókat?

Az ösztöneimre és a fülemre fogok hagyatkozni. Akiben érzem a tehetséget, azt mindenképpen támogatni fogom. Fontos, hogy a jó hangon kívül karaktere is legyen az énekeseknek. Mindenképpen szakmai döntéseket fogok hozni, de a humor sem áll távol tőlem. Az biztos, hogy egy jó produkciónál fel fogok pattanni a zsűriasztaltól, és akár táncolok is.

Nem tart attól, hogy egyedüli nőként kell helytállnia a mentorok között?

Nem hagyom magam elnyomni – szinte csak férfiak között nőttem fel, nyolc­éves korom óta zenekarral járom az országot, úgyhogy biztosan elérem, hogy figyeljenek a véleményemre. Ugyanakkor azt is tudom a mentortársakról, hogy igazi úriemberek, és hagyják majd, hogy kibontakozzak.







Radics Gigi biztos abban, hogy mentortársai elfogadják, mert Puskás Peti, ByAlex és Gáspár Laci igazi úriemberek © Fejér Bálint

Végül is miért vállalta el az X-Faktorban történő szereplést?

Az éneklés mellett a személyiségemet is szeretném megmutatni, ráadásul ez szakmailag is jó lehetőség. Mivel én is tehetségkutatóban lettem ismert, így nagyon közel áll hozzám a versenyzés, pontosan tudom, mit éreznek az indulók. Amikor jött az X-Faktor, nem volt kérdés, hogy elvállalom-e a mentorságot, nagyon szeretnék segíteni az új generációnak.

Kiss Ramóna kivárta

Barátok közt is elmondható, hogy Kiss Ramóna igazán gyönyörű nő, aki most műsorvezetőként az eddig ismeretlen oldalát is megmutatja.







Ramóna mindig is arra vágyott, hogy az X-Faktort vezethesse © Fejér Bálint

– 2010-ben nem nagyon volt ember Magyarországon, aki nem követte nyomon az X-Faktort, hatalmas újdonság volt. Akkoriban megfordult a fejemben, hogy „de jó lenne egyszer vezetni a műsort, de hát ahhoz még nagyon sokat kell tanulnom”. Aztán lefoglalt a Barátok közt, a színház és a különböző műsorok, de ez a gondolat azért ott bujkált a tudatalattimban. Így hát iszonyatosan boldog voltam, amikor megkaptam ezt a lehetőséget, régi álmom válik valóra, és érzem, hogy fontos eseményhez érkeztem az életemben. Azt hiszem, hogy most áttörés következik be, a valós énemet láthatják a nézők – mondta lapunknak mosolyogva a színésznő.