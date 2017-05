Radics Gigi elbűvölte Jamie Foxxot

Még közös ismerőseik is vannak, mégis egy véletlen találkozásnak köszönhető, hogy Radics Gigi exkluzív meghívást kapott Jamie Foxx szűk körű búcsúbulijára. Gigi volt a meglepetés, aki a partin énekelt és még a színész kedvenc dalát is előadta, amit az érettségire való felkészülés mellett csak az ő kedvéért tanult meg.

– Csütörtökön a Bazilikánál sétálgattunk a családdal, amikor összefutottunk az edzésről ismert konditerem-tulaj barátommal, Ádámmal, aki Jamie-vel volt, hiszen ő a legjobb magyar cimborája és azonnal be is mutatott neki – mesélte a Borsnak Gigi. – Szombaton hívott Ádám, említette, hogy lesz ez a szűk körű búcsúbuli, ahol csak Jamie legközelebbi ismerősei lesznek jelen, többek közt a film stábjából is, és azt szeretné, ha én énekelnék a partin.









Gigi persze elment a bulira, ahol a színész már az első számnál felpattant a székből, tapsolt és őrjöngött, s az egyik dal végén még táncra is perdültek együtt.

– Jól táncol, a vérében van az éneklés, a színészet és a tánc is. A buli végén mondta, hogy menjünk át a hotel halljába. Ott énekelgettünk mikrofon nélkül egy szál zongorával. Tíz perc alatt írt egy dalt szöveggel együtt, amit közösen elénekeltünk, miközben ő a szemembe nézett és úgy zongorázott. Egyszerűen hihetetlen volt.

Jamie is remekül érezte magát Gigi társaságában, és több közös pontra is fény derült az este során.

– Mondam neki, hogy vannak közös ismerőseink: az egyik Quincy Jones, a másik pedig Dammo Farmer, akivel jelenleg is együtt dolgozom a dalaimon, és ő Jamie basszusgitárosa is. Utána pedig beszélgettünk 2-3 órát, egyfolytában tartotta a szemkontaktust. Volt szó zenéről, származásról, egy komplett stand up comedyt levágott a jó és a rossz élményeiről egyaránt. Annyiszor megölelt az este folyamán, hogy nem is számoltam, és ugyanilyen jó hangulatban telt az elköszönés is – osztotta meg velünk élményét Radics Gigi.