Rácz Félix: Óriási siker Kokó kinevezése

Hatalmas sportdiplomáciai siker, hogy az olimpiai bajnok ökölvívót, Kovács Istvánt beválasztották a WBO legfelső döntéshozó testületébe.

Hatalmas sportdiplomáciai siker, hogy az olimpiai bajnok ökölvívót, Kovács Istvánt beválasztották a WBO legfelső döntéshozó testületébe.

A hír igaz, ám ennél többet nem szeretnék mondani – fogalmazott lapunknak a profiként is vb-címig jutó Kovács, akinek várható feladatait Rácz Félix sportmenedzser, a Felix Promotion tulajdonosa vázolta fel lapunknak.

FELADATOK

Nagyon komplex a testület feladata. Szinte minden témában kompetenciával bír, ők határoznak többek között arról is, hogy megfosztanak-e valakit a vb-címétől vagy valaki kapjon-e egyáltalán lehetőséget, hogy vb-övért bokszolhasson.

ELFOGLALTSÁG

A világszövetség éves kongresszusán a testület tagjai számára kötelező a részvétel, egyébként tudomásom szerint személyes jelenlétet nem igényel a feladat, ugyanis a mai világban telefonon, e-mailben és Skype-on bonyolítják az ügyeket.







Kokó az első WBO-világbajnok, aki a testületben helyet kapott © AFP

JAVADALMAZÁS

Ismereteim szerint ezt a felada­tot a testület tagjai társadalmi munkában végzik, javadalmazás nem jár érte. Természetesen ha egy-egy feladat elvégzése költséggel jár, például utazással, felmerülnek szállás- és egyéb költségek, azt a világszövetség megtéríti.

ELISMERÉS

Kokó kinevezése azért is hatalmas elismerés, mert még soha nem fordult elő, hogy egy korábbi WBO-világbajnokot választottak volna be a testületbe. Ráadásul arra sem volt még példa, hogy a WBO európai szekciójának elnöke, a WBO alelnöke kapta a posztot. Korábbi sportolók közül Kokó tölti be a legmagasabb tisztséget.

A WBO

A Bokszvilágszervezet világszerte elismert. Profi világbajnokai között olyan nevek szerepelnek, mint Manny Pacquiao és az amatőrként olimpiai bajnoki címig jutó, veretlen világbajnok Andre Ward. De Erdei Zsolt és Kokó is ennél a szervezetnél nyert vb-címet.