Puzsér Róbert önsebzés miatt tolta le a haját és a szemöldökét

Puzsér Róbert az utóbbi időben hosszú, copfba fogott hajjal, és legtöbbször borostásan ült be előadásaira és a Hír TV stúdiójába. Ezért is mellbevágó az a változás, amely pár napja a kritikus külsején végbement: jelenleg kopasz, arcszőrzete, de még a szemöldöke is eltűnt. Sokan természetesen egyből arra gyanakodtak, hogy valamilyen súlyos egészségi probléma áll a háttérben, az okokat azonban nem Puzsér testében, inkább a lelkében kell keresni. A tévés évek óta pszichoterápiára jár, ahol húsz-huszonöt éve rögzült viselkedésformáitól, megszokásaitól igyekszik megszabadulni. Ennek egyik állomása a mostani, teljesen szőrtelen külső.







Puzsér 2017: Rengeteget változott az évek során, de a mostani a legdrasztikusabb

– Ha valaki kopaszra borotválja magát, az a változás szándékának egy rendkívül erős gesztusa. Változtatni akarok a működésemen, ez pedig, úgy érzem, segít ebben. A doktornőm szerint ez egyfajta autoagresszió (önsebzés, amikor valaki kárt tesz magában – a szerk.), miközben számomra egy nyilvánvaló elszánás arra vonatkozóan, hogy változást érjek el a napi működésem terén, hogy a jövőben új dogmák mentén, új keretek között folytassam az életemet. Ha valaki nem érzi a belső erőt a változáshoz, csak sodródik a mindennapokban, annak egy ilyen gesztus segítséget jelenthet a továbblépésben. Ez nem egyszerű, és nem is rövid idő, húsz-huszonöt év rutinjait kell megváltoztatnom – magyarázta lapunknak Puzsér, akinek az a szándéka, hogy a folyamat végén családapává váljon, olyan felnőtt férfivá, aki képes az elköteleződésre.









Csípős Talán a sima bőr hozzásegít a sima modorhoz, de abban biztos vagyok, hogy Puzsér kritikusként szőrösszívű marad. Bajnok Zsolt

– A Puzsér 2.0-án dolgozom. Az eddigi párkapcsolataimban ugyanolyan konfliktuskereső voltam, mint a nyilvánosságban, szeretném azonban, ha ez a konfliktusos magatartás a jövőben csak a közszerepléseimre korlátozódna – mondta a kritikus, aki egyébként évek óta párkapcsolatban él.

Puzsér maga nyírta le a haját nullásgéppel, ahogy ő fogalmaz: ri­tuálisan.

Babaállapot

Nem kell aggódni, egy ilyen különös akció hátterében nem feltétlenül egészségi vagy pszichés baj áll – állítja a szakember.

– Minden jelenséget vagy cselekedetet az adott személyiség tükrében kell vizsgálni. Puzsértól, aki egyébként is polgárpukkasztó, teljesen normális ez a viselkedés – mondta dr. Hevesi Kriszta pszichológus. – A kopaszra borotválás jó megjelenítési formája annak, hogy ha egy személyiség teljesen tiszta lappal akar indulni, ez a szőrtelen „babaállapot” az újjászületés szimbóluma. De Puzsér ezzel nem csak a világnak, magának is üzen. Akárhányszor belenéz a tükörbe, tudni fogja és egyre jobban tudatosul benne, hogy a változás időszaka van. A tükörképében nem a megszokottat látja, arra készteti, hogy viselkedésében ne a bevált folyamatok fussanak – mondta Hevesi.