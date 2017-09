Puskás Peti: Nem kell minket komolyan venni

Szeptember 2-án, szombaton rajtol az X-Faktor idei szériája, és a sajtó már most megnézhette az első adást, amiben sokkal több gúny, humor és erotika van, mint az eddigi évadokban. Puskás Peti például előszeretettel szórakoztatja azzal a nézőket és mentortársait, hogy saját magát, zenei pályáját figurázza ki. De hogy csinálhat viccet saját teljesítményéből az, aki a tehetségkutató egyik mentora?

– Fontosnak tartottam, hogy szakítsak a hagyományokkal, az előző évadokhoz képest szeretnék változtatni. Az az általános álláspont, hogy itt mindenki csak okoskodik, ezért azt gondoltam, hogy akkor ne okoskodjunk. Mindenki úgyis azokat a részeket várja legjobban, amikor az elején még az extrémebb, szórakoztatóbb versenyzőket is megmutatjuk. Ahogy őket, a mentorokat sem kell véresen komolyan venni – mondta Puskás, aki szerint ha ő kiröhöghet másokat, akkor őt is nyugodtan ki lehet nevetni.







Meg kell változtatni azt a képet, hogy az X-Faktorban mindenki csak okoskodik – véli Puskás Peti © RTL Klub

– Sokat változtam múlt év óta a műsorral kapcsolatban is. Volt egy olyan elképzelésem még tavaly kezdő mentorként, hogy olyan embereket keressek, akik különleges tehetségek, és még 30-40 év múlva is a szakmában lesznek. Aztán rájöttem, hogy az X-Faktor nem erről, vagy nem csak erről szól. A te­hetség persze fontos, de a szórakoztatást most fontosabbnak tartom – magyarázta a mentor, aki ezzel azt is megsúgta, mifé­le embereket fog majd beválogatni.

– Szerintem nem baj, ha sí­runk, nevetünk, a lényeg, hogy ne görcsöljünk. Az emberek döntenek úgyis, nekünk csak ugyanúgy élvezni kell, mint a nézőknek – fogalmazott Puskás Peti.