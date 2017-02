Puskás Öcsi unokájának hazudták Puskás Petit

Nyilvánvalóan nem egy, nem két ember kérdezte már meg Puskás Petitől vezetékneve miatt, hogy nem rokona-e véletlenül a legendás futballistának, Puskás Öcsinek? A névrokonság sok megmosolyogtató helyzetre adhat okot, ám volt egy az X-Faktor mentorának életében, amikor inkább pityeregni támadt kedve emiatt. Egy egész stadionnyi ember és egy olasz delegáció ugyanis ko­molyan vette a névazonosságot, s elhitték, Peti Puskás unokája. Ilyen minőségében díjat is átvett, amit a mai napig őriz – mesélte a mentor Barabás Évinek a Portré című műsorban. Később mi is kifaggattuk arról, hogyan lehetséges ez.

– Édesapám, nagy­papám a színész-fociválogatott tagja volt, mint most én is. Ahogy apuval a színházba bementem, a meccsekre is elkísértem. Egyszer Olaszországban játszottak, oda is mentem velük. Öcsi bácsi szintén jött volna Spanyolországból utánunk, de betegsége miatt végül le kellett mondania a kupát. Az olaszok viszont készültek, ünnepséget, interjúkat szerveztek neki. A buszban összeült egy ki­sebb kupaktanács Nemcsák Károly vezetésével, és azt találták ki, hogy ne okozzunk csalódást, ha Öcsi bácsi nem is, legalább az unokája eljött – mesélte a zenész, aki 12 éves volt ekkor.







Peti még egy díjat is átvett Öcsi bácsi nevében, amit sajnos már nem tudott átadni neki © Bors, MTI

– Nehéz és furcsa helyzet volt, hiszen azok az emberek tényleg készültek Öcsi bácsira, várták és rajongtak érte. Mi pedig azt szerettük volna, hogy örüljenek, mert legalább az „unokája” ott van. A meccsen nekem kellett elvégezni a kezdőrúgást, díjakat és okleveleket is átvettem, be­szélgettem idős futballistákkal. A helyi újságokba képek és cikkek készültek rólam. Interjút azért nem adtam, arra figyeltünk, hogy tovább ne bonyolítsuk a helyzetet – folytatta Puskás, aki szerette volna jogos tulajdonosuknak eljuttatni a kapott ajándékokat.

– Nem bántam, mert először arra gondoltam, hogy amikor valahogy eljuttatom Öcsi bácsinak a díjakat, találkozhatok majd vele. Végül nem jött össze a találkozó, a szobor még mindig nálunk van, otthon – mondta a The Biebers frontembere.