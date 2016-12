Punkokkal vegyült Csonka Bandi

Csonka András bármikor kapható egy kis őrültségre, azonnal igent mondott a 24.hu új sorozata, a Retox alkotóinak felkérésére is. A műsorban a társasági események réme, Katz Dávid egy hírességgel nekiindul a pesti éjszakának. A celebnek persze fogalma sincs, hogy hova mennek. Így keveredett le Csonka Pici élete első punkbulijára, rá­adásul pont a hírességek savazására szakosodott Központi Ha­talom koncertjére.







Megpróbálták, de nehéz zavarba hozni Csonka Picit © Kecskeméti Zoltán

– Gondoltam, hogy nem Operabálba megyünk, ami papírforma lenne az életemben. Annyit tudtam, hogy a program a lehető legtávolabb áll az érdeklődési körömtől. Bevállalós vagyok, de azért meglepődtem, amikor egy punkklubba kerültem. Néztek is nagyot, amikor megláttak, de aztán egyből odajöttek hozzám mindenféle dumákkal. Szóval nem voltam kirekesztve semmiből. Pedig kivontam magam a táncból, nem is tudom, mi volt a neve, hatalmasakat löktek egymáson – idézte fel kiruccanását a színész.







„Ding Dong Pici” egy punk klubban is feltalálja magát









Picit egyébként a színpadon zúzó Központi Hatalom maszkos frontembere is kiszúrta magának.

– Felhívtak a színpadra, próbáltak rávenni, hogy énekeljem velük a refrént, amiben Berki Krisztiánra dobálták a sarat. Ezt már nem vállaltam be. Kemény számaik vannak, minden híresség megkapja a magáét. Szerencsére engem még nem pécéztek ki – nevet Csonka, aki az italozásra is nemet mondott. – Dávid le akart itatni, de velem nem volt szerencséje. Józanul is kibírtam, jól sült el ez az egész, várom a következő kihívást!