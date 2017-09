Pumped Gabó igazi jó munkaadó. Ja, mégsem - 18+ videó

Koszos szállás, megkörnyékezett beosztottak - ilyen a meló Pumped mellett.

Koszos szállás, megkörnyékezett beosztottak - ilyen a meló Pumped mellett.

Hosszas castingolás után végre kiválasztotta munkatársait Pumped Gabó, akivel reményei szerint majd jól felvirágoztatja a Pumped Bárt, és persze jó sok pénzt is szerez. Csak úgy tűnik, azt felejtette el, hogy ahhoz, hogy munkatársai jó kedvvel dolgozzanak, nem mocsokban kellene altatni őket. Gabó ugyanis egy olyan szállást talált kollégáinak, ahová jóérzésű ember a lábát nem tenné be: a falak és az ágyak mocskosak, a Balaton parti üdülő tele van szeméttel és kosszal, és egyáltalán, olyan gabós az egész szervezés. Gabó szerint persze nem azért jött a társaság, hogy nyaraljon, hanem hogy dolgozzanak, ahhoz pedig ez a lepukkant szállás is megfelel. Szorítsák össze a fogukat és kész, aztán takarítsanak ki.

Persze Pumped Gabó továbbra is fullban tolja a romantikát, ha arról van szó, hogy közel kell kerülni egy nőhöz, mint az a következő részletből is kiderül:

Hogy sikerrel jár-e a hódítás, sajnos nem árulhatjuk el de fény derül rá a Pumpedék – Bikiniszezonból hétfőn este 22.00-tól az RTL Spike-on.