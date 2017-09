Prostituáltnak is gyönyörű Dobó Kata - videó

A textilt is ledobja a Budapest Noir egy-egy jelenetében.

November másodikán mutatják be az ősz egyik legjobban várt magyar filmjét, a Budapest Noirt, amit igazi nagy sztárokkal forgattak. Kolovratnik Krisztián, Anger Zsolt, Dobó Kata, Tenki Réka, Kováts Adél is szerepel a moziban, sőt a forgatásokkor még a stroke-ja előtt Kulka János is szerepet kapott. Dobó Kata például egy kurtizánt alakít, akinek szerepe szerint a textilt is le kell dobnia, naná, hogy ez za igen erotikus jelent is bekerült a film előzetesébe.

A Budapest Noir egy 1936 Budapestjén játszódó bűnügyi történet filmfeldolgozása. Kondor Vilmos krimije 2008-ban a hazai irodalmi élet egyik legnagyobb meglepetése volt, hatalmas kritikai- ésközönségsikerrel. A könyv azóta világszerte számos nyelven jelent meg.

Gordon Zsigmond (Kolovratnik Krisztián) a kiábrándult bűnügyi újságíró egy brutálisan meggyilkolt fiatal lány halála után nyomoz a 30-as évek Budapestjén. Csakhogy ez az ügy más, mint a többi, mindenhol falakba ütközik. Gordont hajtja a kíváncsisága, és minél jobban el akarják ijeszteni, annál kitartóbban követi a nyomokat. A szálak több irányba vezetnek, és úgy tűnik, senkinek nem áll érdekében az, hogy kiderüljön az igazság. Gordon Zsigmond filmbeli szerelmét, Eckhardt Krisztina fotóriportert Tenki Réka alakítja.