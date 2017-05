Pótapa lesz Sebestyén Balázs

Életükben először látják majd, de biztosak lehetnek benne, hogy kellemes vendég lesz Sebestyén Balázs. A rádiós – aki két napot tölt el nevelőszülők családjában – ígéri, alkalmazkodni fog a háziakhoz.

Próbál segíteni is, de a gyereknevelésbe nem szól majd bele – ígéri a Rádió1, Reggeli Show-jának műsorvezetője, akit az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa hívott meg a különleges „kirándulásra”. Balázs így a saját bőrén is megtapasztalhatja, milyen körülmények között nevelkednek azok a gyerekek, akik számára nem volt mindig természetes az otthon melege, a családi béke.







Az SOS Gyermekfalu nyerte meg Balázst az ügyüknek © Bánkúti Sándor

Ki lehet nevelőszülő? Akiben megvan a jószándék, viszonylag hamar válhat pótszülővé: ha elmúlt 24 éves, nem áll gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen elő­életű, a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb ötven évvel idősebb, személyisége, egészségi állapota és körülményei is megfelelőek. Egy vizsgát azonban le kell tenni, de ez nem egy bonyolult feladatsor. Felmentést kapnak ez alól azok, akik ismerik a gyermeket, és kötődnek egymáshoz.

– Két napot töltök majd egy olyan családnál, ahol – első információim szerint – anya és lánya neveli a gyerekeket – újságolta Sebestyén Balázs – Nem tudok még a családról semmi pontosat, több gyermek lesz, úgy gondolom. Gyakorló apa vagyok, a fiaimmal is rengeteget játszunk, beszélgetünk, társasozunk, és biztos vagyok benne, hogy ezekkel a gyerekekkel is jól ki fogok jönni. A kicsik őszinték, és azonnal befogadják azt, akiről érzik, hogy jó szándékkal közeledik feléjük. Nekem nem a nevelés lesz a feladatom, hiszen remek nevelőszülők vannak ott, akiknek ez a hivatása. Az én küldetésem ott kezdődik, amikor majd két nap után kiteszem a lábam abból a házból, ahová befogadnak, hogy minél több embernek elmesélhessem azt, amit tapasztaltam, hogy Magyarországon hogyan élnek ezek a külön­leges családok, és milyen emberfeletti munkát végeznek a nevelőszülők.







Benivel, aki idén lesz nyolcéves, Balázs megbeszélte, miért költözik egy idegen családhoz © Bors

Balázs azt mondja, hogy otthon, a nagyobbik, hét és fél éves fiával, Benivel nagyon so­kat beszélget, ez a különleges feladat is szóba került már köztük.

– Beni tudja, hogy olyan gyerekekkel fogok találkozni, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy az igazi szüleikkel élhessenek, de őket is olyan emberek nevelik, akiktől nem csak a létfontosságú dolgokat kapják meg, hanem rengeteg szeretetet is. Ha majd hazamegyek, elmesélem a fiúknak, mit tapasztaltam. Szülőként nagy felelősségem van, és nagyon fontos számomra, hogy a gyermekeimnek is természetes legyen segíteni azoknak, akiknek szüksége van rá.







© MTI

Árvák voltak, híresek lettek

– Az 1950-es évek egyik legikonikusabb alakja, Marilyn Monroe, gyermekkorát különböző árvaházakban és nevelőszülőknél töltötte, nem volt egyetlen biztonságos család-szerű meleg fészek sem az életében. Talán ez az oka, hogy már 16 évesen férjhez ment.

– A német bevándorlók gyermekeként Amerikában világra jött Steve Jobs azért került születését követően nevelőszülőkhöz, mert az édesanyja haldokló apja annyira ellenezte szerelmével való kapcsolatát, hogy a családból való kitagadással fenyegette őt. A 23 éves édesanyja úgy adta örökbe Steve-et, hogy kikötötte: gyermekét egyetemre járassák örökbefogadó szülei. Ők így tettek, pedig nem voltak tehetős emberek. Az Apple későbbi atyja sosem bocsátott meg vér szerinti szüleinek.

– Oláh Ibolya roma családba született, de szülei lemondtak róla, és egy csecsemőotthonból a tiszadobi nevelőintézetbe került. Magától tanult meg énekelni és gitározni, az áttörő sikert a Megasztár címû műsora hozta meg számára.