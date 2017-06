Postásnak állt Varga Győző kutyája

Hétről hétre hírességek mesélnek a Borsban házi kedvencükről. Ezúttal Varga Győző mutatja be kutyáját.

Az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja, Varga Győző világ életében kutyás típus volt. Éppen emiatt nem is annyira meglepő, hogy családja mindennapjait egy kutya is bearanyozza. A fajtája alapján igazából szó szerint is.

– Bizsu immár tízéves, és még kölyökkutyaként került hozzánk. Tudatosan döntöttünk a golden retriever mellett. Akkoriban volt 3–4 éves a kisfiunk, s olyan állatot szerettünk volna mellé, amelyik semmilyen formában sem agresszív. Az is feltétel volt, hogy a család több tagjára is hallgasson, tehát egyáltalán ne legyen problémás típus. Ez végül maradéktalanul be is vált, jól választottunk – mesélt a Borsnak a kezdetekről a zenész.







Együtt a család. A középpontban természetesen Bizsu

Győző azt is elárulta, hogy kedvencüket sosem járatták kutyaiskolába.

– Úgy gondoltuk, hogy ami számunkra fontos lehet Bizsuval kapcsolatban, arra mi magunk is képesek leszünk megtanítani őt. A golden retriever amúgy is köztudottan egy roppant intelligens fajta. Nálunk pedig a kutya az ül, a fekszik, a nem csinál semmit utasításokra nagyon szuperül tud reagálni – tudtuk meg.









Habár a kutyaiskolát nem tartották fontosnak, Győző abszolút felelős gazdinak számít, hiszen kedvence egészségére mindig odafigyel. Az úgynevezett szívférgesség nevű, halálos kimenetelűvé is váló betegség az utóbbi pár évben ütötte fel a fejét a négylábúak körében, s a zenész azonnal elvitte vizsgálatra Bizsut. Hiszen a megelőzés a legjobb ellenszer. Szerencsére a kutyát egészségesnek találták.

– Ha tehetjük, nagyokat szoktunk sétálni vele. Közel a Margitsziget, időnként oda is átmegyünk, de a környékünkön is remek sétautak vannak. Meg hát kertes házban élünk, szóval Bizsunak ezen a téren nagyon jó dolga van. Amúgy is mozgékony és szeleburdi fajta – árulta el a gazdi.

A szeleburdiság egy időben meg is keserítette kissé a család életét.

– Elszökdösős fajta volt. Előfordult, hogy épp a város másik végében kellett lennünk valamiért, amikor csörgött a telefonom. A Bizsu nyakörvén található adatok alapján hívott fel minket a postás, hogy immár két órája követi őt a kutya mindenhova, lassan érte mehetnénk. Más ebek bezzeg megugatják a postásokat, a mi kutyánk meg inkább elcsatangolt vele, hogy közösen kézbesítsék a leveleket – viccelődött Győző.