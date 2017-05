Polyák Lilla látta saját sírtábláját

Polyák Lilla elmondta Peller Mariannak: tizenegy éves volt, amikor édesapja elhunyt.

– Addig féltem a haláltól, de már nem félek, mert apukám is „túlélte” – mesélte a Life Tv ezo­terikus műsorában a színésznő, aki később is érezte: édesapja a halála után is segíti őt.

A legmélyebb nyomot egy autóbaleset hagyta benne: – Amíg eszméletlenül feküdtem, láttam a fejfámat. Rá volt írva, hogy élt 21 évet.