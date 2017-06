Pókát sok emlék fűzi az elhunyt Szénichhez

Teljesen kizárta magát a zenészéletből és visszavonultan élt Szénich János, akivel egykori zenésztársai utoljára a Hobo Blues Band 25 éves jubi­leumi koncertjén találkoztak. A napokban, 65 éves korában elhunyt, kétnyakú gitárjával híressé vált zenész 1979-ben Póka Egon basszusgitáros ajánlására csatlakozott a zenekarhoz, ahol csupán a kezdeti időszakban volt jelen.

– Sokáig dolgozott külföldön vendéglátó zenészként, viszont vannak, akik szerint vidéken élt valamelyik rokonánál. Sajnos egyre gyakrabban kell elköszönnünk korosztályunk zenész tagjaitól, ez az élet rendje. Jánossal voltak jó éveink együtt, fiatal koromból több szép emlékem is kötődik hozzá. Az egyik emlékezetes sztori az volt, amikor lementünk a Balatonra a társasággal, főztünk egy paprikás krumplit és együtt ebédeltünk, amivel a probléma csak az volt, hogy kicsinek bizonyult az asztal. Valamelyikünk fogta magát, ki­emelte az egyik ajtót a helyéről és azt ültük körbe. Igen ám, de Szénich életében fontos szerepet töltött be a szexualitás, ebéd után mondta is a barátnőjének, hogy: „na, gyere Baba!”. Bementek a szobába, de hát nem volt mit bezárni maguk mögött, mert az ajtó volt az asztal – emlékezett vissza nevetve Póka Egon.

Szénich János temetéséről egyelőre nincs hír.