Pironkodva vetkőzik Kate Moss, pedig nincs oka panaszra – szexi fotó

Negyvenhárom éves anyaként is bátran vetkőzik kamerák előtt Kate Moss, most éppen a W magazinban látható ruha nélkül. Holott egyáltalán nem büszke a testére. A modellt tizennégy évesen fedezték fel egy New York-i reptéren, azon, hogy kiválasztották, édesanyja lepődött meg a legjobban.







NorthFoto

– Ő mindig azt mondta, hogy nem tart fotogénnek – árulta el Kate a W Magazine-nak. Talán emiatt is van, hogy a modell sosem békélt meg igazán az alakjával. – Vetkőznöm kellett, hiába nem szerettem a testemet. Meg kellett barátkoznom a meztelenséggel. Keményen és profin kellett dolgoznom úgy, hogy közben kétségek gyötörtek.