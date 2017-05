Pink gyerekeivel robbantotta a cukiságbombát

Eszelősen édes képet osztott meg rajongóival Pink. Az Instagramjára töltött fotón a Just Like Fire énekesnőjének két kisgyermeke, az ötéves Willow és a négy hónapos Jameson ölelkezik. Bár a testvéri viták előbb-utóbb kirobbannak köztük, az augusztusban Budapestre ér­kező Pink még kiélvezi a teljes békét és harmóniát. Jameson már most imádja a kamerát, és nem bánja, ha fotózzák, elbűvölően mosolyog a lencsébe.

Thats Amore 💕 P!NK (@pink) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 5., 13:14 PDT