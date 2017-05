Péter Szabó Szilvi az anyaságról: Ez kőkemény munka!

Anyaként is nőnek maradni - erről a sokak által elhallgatott problémáról beszélt Péter Szabó Szilvia a Best magazinnak. Gyermeke novemberi születése óta ugyanis ezzel a problémával is szembe kell néznie. Eddig - minden jel arra mutat - jól teljesít, párja ugyanis januárban eljegyezte.

"Ha valaki anya lesz, vigyáznia kell, hogy ne veszítse el a férjét, és ennek szerintem lényeges eleme, hogy mennyi feladatot enged át az apának" - magyarázta Szilvi, hozzátéve, hogy náluk ugyan még nincs kifejezetten apa-lánya program, hiszen Emma még pici, később viszont párjáé lesz az esti mese.







Szilvi egyszerre szeretne anya és nő lenni - ez azonban nem mindig olyan egyszerű © Bors

Az énekesnő persze tudja, nem egyszerű anyaként és nőként is helytállni, főleg, miután a rossz nyelvek könnyen azt a bélyeget sütik egy magával (is) törődő nőre: biztos elhanyagolja a gyermekét.

"Ez egy kökemény munka, mert az anyaság rengeteg energiát igényel, de közben ott van a férfi, aki nem szeretné elveszíteni azt, akibe beleszeretett. A férfiak nem csak az anyával szeretnének együtt élni, hanem egy igazi nővel, aki közben anyuka is. Ez persze hullafáradtan, kialvatlanul nem egyszerű..."