Peter Srámek: Keró egy élő gyógyszer!

Peter Srámeknek nem fáj a feje amiatt, hogy ne lenne mit csinálnia.

– Attól nem félek, hogy nem lesz munka, most hétvégén is volt nyolc fellépésem Szlovákiában, Nagymeggyesen másfél órás nagy koncertet adtam a Peter Srámek Banddel. Igaz, tévéműsor most nincs, de nem is baj. Biztos lesz majd.