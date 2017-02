Pécsi Ildikó: Imádkozom, hogy megérjem a tavaszt

Rokontartási pert indítottak a művésznő ellen, így már ő is benne van fia három éve tartó válóperének vagyonmegosztási kálváriájában. A stressz már veszélyezteti az egészségét is.

Hónapok óta nem látta senki mosolyogni a Halhatatlanok Társaságának örökös tagját. A folyamatos szomorúság oka, hogy Pécsi Ildikónak évek óta egyre romlik a viszonya a volt menyével és sajnos az egyetlen unokájával is, és minden alkalommal, amikor azt hiszi, hogy ennél rosszabb már nem lehet a helyzet, újra kap egy iszonyatos pofont a sorstól.

Most is jött egy váratlan csapás: menye rokontartási pert indított ellene is. A színésznő fia, Szűcs Csaba és Pártos Csilla között három éve folyó válóperben most éppen a vagyonmegosztás következne, de valahogy nem halad az üggyel a bíróság. Csilla ügyvédje szerint azért, mert Csaba nem veszi át a bírósági idézéseket.









– Számtalan értesítést kaptam már a bíróságtól, hogy a kiküldött levelek „elköltözött” jelzéssel érkeznek vissza – mondja a Borsnak dr. Gerencsér Csaba, Pártos ügyvédje. – Lehet, hogy ez egy taktika a részükről, de nem tudom, mire megy ki, hiszen ha nem jelennek meg a bíróságon, előbb-utóbb akkor is lesz tárgyalás, és nélküle osztja el a bíró a vagyontárgyakat.

A Bors információi szerint egyébként nem aprópénzről van szó, a perérték 200 millió forint fölött van, ebbe ötnél több ingatlan tartozik bele, ezenfelül az a lakás is, amelyben jelenleg Pártos Csilla és közös gyermekük, a 18 éves Csaba lakik. A színésznő azt akarja, hogy menye költözzön ki onnan, Pártosék szerint viszont ez az asszonyt illeti, hiszen a házasságuk alatt közösen szerzett vagyon része.









Pécsi Ildikót rettenetesen megviselte a jogi hercehurca, az ő és férje egészsége megroppant, állapotán pedig csak rontott, hogy menye immár ellene is pert kezdeményezett. – Nem vagyok jól, egy kicsit sem – mondja szomorúan Pécsi Ildikó a telefonba. – Nagyon régen nem tudtam örülni semminek. Itt a szép kertünk, a házunk, amiért megdolgoztunk. Mi nem loptunk soha. Ötven éve élünk együtt Szűcs Lajossal, de még soha nem voltak olyan szomorú napjaink, mint mostanában. Az ő egészségét is nagyon megviseli ez az ügy, és az enyémet is. Szó szerint egyre rosszabbul vagyunk. Eljött az idő, hogy engem személyesen, mint Pécsi Ildikót, megszólítottak, ugyanis ellenem is per indul rokontartás miatt – magyarázza.

– Még álljuk a sarat, de nem tudom, hogy meddig leszünk képesek elviselni ezt a szívtelen és méltatlan helyzetet. Félek, hogy mi lesz a vége, és csak remélni tudom, hogy megérem a márciust, amikor elkezdődik a per. Nagyon komolyan aggódom, hogy nem fogjuk tudni végigcsinálni.









Mindenképp kézbesítik

A bírósági iratokat rendszerint posta útján kell kézbesíteni, de a címzett a neki szóló iratot – a személyazonosságának igazolása mellett – a bírósági irodában (kezelőiroda, lajstromiroda) is átveheti. Az iratokat a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át („nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), illetve ha az átvételt megtagadta.