Paul McCartney szerette és gyűlölte Lennont - sorozat 2. rész

A Beatlesről a leggyakrabban a Lennon–McCartney szókapcsolat jut eszünkbe, és nem csak azért, mert a beatkorszak meghatározó zenekarának dalait kilencven százalékban ők jegyezték. Paul és John barátsága lényeges volt a banda életében, a szeretetből végül gyűlöletbe átcsapó kapcsolat pedig a legenda végét jelentette.

– A barátságunk pótolhatatlan – vallott McCartney Lennonról korábban. – Iskolatársak voltunk, együtt nőttünk fel. Azonos környezet, azonos behatások. Az első számainkat együtt írtuk.







Lennon és McCartney sokat veszekedett © Northfoto

Paul és John nyolc hónappal McCartney édesanyjának halála után találkozott, a gyászból lábadozó kamasz és a zenebolond Lennon hamar megtalálta a közös hangot. George Harrisonnal kiegészülve verbuválták össze a Beatlest, az évek alatt alakuló zenekar első évei felejthetetlenek voltak. A kezdő banda németországi turnéja során sokat éheztek és fáztak, ilyenkor összebújtak, hogy testükkel me­legítsék egymást. A liverpooli évek alatt beköszöntő siker egy ideig elmélyítette Paul és John barátságát, de 1967 után valami elromlott.

A kis Juliannek szólt a Hey, Jude Az egyik legvitatottabb eredetű Beatles-dal a Hey, Jude, ami McCartney szerzeménye 1968-ból. Egyes teóriák szerint Paul Lennon idősebb fiának, Juliannek írta vigasztalásul a szülei válása miatt. Eszerint a cím Hey, Jules lett volna, de Paul nem akart ilyen konkrét lenni. Lennon viszont úgy értelmezte, hogy neki szól, azt sugallja: lépjen ki a bandából.

– Mire nekiláttunk az Abbey Road című albumnak, John és én már nyíltan kritizáltuk egymás zenéjét, ami odáig fajult, hogy ő elő sem akart adni olyan dalt, amit nem ő írt – emlékezett vissza a kritikus időszakra McCartney. – Akkor már éreztem, hogy közeledik a szakítás, és hogy a Beatlesszel a mi barátságunknak is vége.

A kegyelemdöfést Lennon új szerelme, Yo­ko Ono felbukkanása adta meg. Paul úgy érezte, a japán születésű, elvált asszony nem való Johnhoz, ráadásul az együttes, és főleg a legjobb barátja ellen hangolja a zenészt.







Yoko Ono állt a barátok közé © AFP

– Nem voltunk szexisták, de lányok nem jöhettek volna be a stúdióba. Ő viszont befurakodott közénk – nyilatkozott a törtető Yokóról Paul, de addigra már ő maga is eleget tett azért, hogy a zenekaron belül végleg megromoljanak a viszonyok. Társai sokat panaszkodtak, hogy Paul főnökösködik, mindenkit kioktat, még George Harrison gitárjátékába is beleszólt. A Let it Be album már a záróakkord volt, 1970-ben Lennon bejelentette, hogy feloszlanak. John New Yorkba költözött Yokóval, és sokáig nem is beszéltek egymással, de Lennon 1980-ban bekövetkezett halála előtt kibékültek.

– Barátságunk megszakadásának története sajnos igaz, de nem ez a fontos, hanem az egymás iránt érzett szeretetünk – mondta Lennon halála után Macca. – Rettenetes lett volna, ha nem sikerül kibékülnünk, és John úgy távozik, hogy harag van a szívünkben. Ez ad némi vigaszt ebben a tragédiában, hogy végül a legjobb barátokként búcsúzhattunk el.

