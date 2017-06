Paul McCartney: Összetörte anyja halála – sorozat, 1. rész

Június 18. után Paul McCartney közelebb lesz a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. Hosszú volt az út, amíg a lázadó gombafejűből milliárdos, élő klasszikus lett. A zenészről szóló sorozatunk első része gyerekkora meghatározó történéseiről szól.

Június 18. után Paul McCartney közelebb lesz a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. Hosszú volt az út, amíg a lázadó gombafejűből milliárdos, élő klasszikus lett. A zenészről szóló sorozatunk első része gyerekkora meghatározó történéseiről szól.

Let it Be, Yesterday – két Beatles-dal, amelynek McCartney a szerzője, és amelyet mindenki ismer. Vajon hányan tudják, hogy kinek az emlékére születtek a legszebb balladái? Paul háborús gyerek volt, 1942-ben látta meg a napvilágot Liverpoolban, édesanyja Mary Patricia szülésznő, apja, James kereskedő és autodidakta zongorista volt.

A család sokat költözött, Paul azt az épületet tartja szülőházának, amelyben négy- és tízéves kora között élt szerény körülmények között. Az otthon három hálószobával, egy nappalival és egy konyha-étkezővel büszkélkedhet, később mégis csillagászati összegért vásárolta meg egy Beatles-rajongó.















Békés kispolgári életet élt a család, amíg Mary Patricia le nem betegedett

A katolikus hitben nevelt fiú, akárcsak két évvel fiatalabb öccse, Michael, a Stockton Wood Road általános iskolába járt, itt találkozott későbbi zenésztársával, George Harrisonnal. Élete nyugodt kispolgári mederben folyt 14 éves koráig, amikor feldolgozhatatlan tragédia sújtotta: meghalt az édesanyja. 1956-ot írtak, Mary Patricia mellrákkal küzdött, és megműtötték abban a kórházban, amelyben dolgozott. A beavatkozás után embóliás lett, orvosai nem tudtak segíteni rajta.

– Mihez kezdünk a fizetése nélkül? – ez volt a kamaszfiú első reakciója, amikor közölték vele anyja halálhírét. Valójában nem ez a praktikus kérdés foglalkoztatta, csak a megdöbbenés pillanatnyi reakciója volt. Ezután behúzódott a szobájába és egész éjjel sírt. Összekulcsolt kézzel kérte Istent, adja vissza édesanyját. A veszteség a legérzékenyebb korban érte, soha nem tudta kiheverni, ennek megható bizonyítéka, hogy hetvenévesen egy rajongó kérdésére ezt válaszolta: ha időgépe lenne, meglátogatná az édesanyját.







Gyászában gitározásba temetkezett © afp

A szörnyű tragédiának sokat köszönhet a zenei világ. Öccse szerint Paul a gyász hatására temetkezett a zenélésbe, szinte megszállottan nyűve az apjától kapott gitárt. Anyja halála hozta össze John Lennonnal is: a két kamasz a temetés után nyolc hónappal találkozott. Rokon lelkek voltak, John is korán vesztette el édesanyját, aki balesetet szenvedett. Közös témájuk lett ez, amely később szerzeményeikben is visszaköszönt. Paul Mary Patricia emlékére írta a Let It Be és a Yesterday című számait.

(Folytatjuk)

Következik

2. rész: a Beatlemánia

3. rész: Csak egyszer volt igazán szerelmes

4. rész: A mértéktelen drogozás korszaka

5. rész: Így él ma a legenda