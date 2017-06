Paul McCartney haláláig gyászolja Lindát - sorozat, 3. rész

Június 18. után Paul McCartney közelebb lesz a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. A zenészről szóló sorozatunk harmadik része egyetlen igaz szerelméről és csalódásairól szól.

Bár Paul volt a legnépszerűbb a Beatlesből, mégis ő házasodott a legkésőbb. Igazi szerelemre vá­gyott, melynek megtestesítője számára Linda Eastman volt. A fotóslány nem volt szép, viszont ellenállhatatlan nőiesség lengte körül. A hatvanas évek szexuálisan szabados világában otthonosan mozgott, aki Macca előtt olyan férfiakat hódított meg, mint Jim Morrison, Mick Jagger vagy Warren Beat­ty. Linda egy fogadáson ismerkedett össze Paullal, az első találkájukra pedig egy zacskó fűvel állított be. A randi végére fülig szerelmesek voltak, két hét múlva pedig összeköltöztek, majd 1969-ben meg is házasod­tak. Linda za­bolátlan előélete el­­lenére mintafeleség lett, visszafogta a lázadó rockert, aki a hatására még a dro­gokból is visszavett. Három gyermekük született, Mary, Stella és James, de Paul sajátjaként szerette, és nevére vette Linda első házasságából származó lá­nyát, Hea­thert is. Linda 57 évesen mellrákban hunyt el, Paul so­­sem he­verte ki a gyászt.







Nagy szerelme, Linda mellrákban hunyt el, Paul máig nem törődött bele az elvesztésébe © AFP

Második nejét, Heather Millst egy jótékonysági gálán ismerte meg, a fél lábát motorbalesetben elveszítő, de gyönyörű modellt 2002-ben vette feleségül. Hea­ther értelmes volt, magabiztos és érdekes, Paul méltán hihette, hogy mellette újra megtalálja a boldogságot. Házassági szerződést sem írt vele, ami vé­gül rossz döntésnek bizonyult. Hat év után McCartney ad­ta be a válókeresetet, remélve, hogy gyorsan szabadul. Ám a mo­dell megjáratta vele a poklot, a válóperes tárgyalásokon hűtlenséggel és erőszakkal vádolta őt, végül legombolt róla tízmilliárd forintot. – Életem legrosszabb döntése a Heatherrel való házasságom volt, bár még nem haltam meg… – mondta akkor Paul, aki 2011-ben újranősült, a most 57 éves Nancy Shevell-lel azóta is boldogságban élnek.

Stella lánya is befutott Paul McCartney öt gyermeke közül a legnagyobb karriert Lindával kö­zös lánya, Stella futotta be, aki divattervező lett. Egy neves londoni divatiskolában tanult, a vizsgán Naomi Campbell és Kate Moss viselte a kollekcióit. Később a Chloénak és a Guccinak dolgozott, de öltöztette Madonnát is.