Pattinson kipakolt: az Alkonyat sztárja majdnem elbaltázta élete szerepét!

Borzalmas titkot fedett most fel az Alkonyat filmsorozat sztárja, Robert Pattinson. A jóképű, szívtipró vámpírt, Edward Cullent alakító színészt kis híján lecserélték már az első rész forgatásai alatt, még 2008-ban. Robert a The New York Times-nak beismerte, folyamatosan veszekedett a stábtagokkal, egy alkalommal még az ügynökének is oda kellett repülnie a kanadai forgatási helyszínre, hogy lecsillapítsa őt.

– Én nem akartam senkinek sem nyalizni. És nem is tettem – durcáskodott Pattinson, aki szeszélyes viselkedése miatt könnyen kimaradhatott volna a sikerfilmekből.