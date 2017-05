Pataky Attila szerint ő egy csaknem tökéletes férfi

A Micsoda nők! vendége volt Pataky Attila, aki saját tökéletességéről beszélt. Párja is azt mondta neki egy alkalommal: „életem legélhetőbb pasija vagy”.

„Az évek során kiderült, hogy én egészen súrolom ezt a tökéletes pasi létet. Orsolya olyan egészséges önbizalmat adott nekem, hogy most már el is hiszem. Közel vagyok a tökéletes pasihoz” – mondta még a Blikk beszámolója szerint, és hozzátette ő például szívesen mosogat is, ha szükség van rá.