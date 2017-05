Pápai Joci elárulta, melyik ellenfelével állna össze Kijevben - videó

Pápai Joci, aki Magyarországot képviseli a kedden kezdődő Eurovíziós Dalfesztiválon, már egy hetet eltöltött a felkészüléssel Kijevben, túl van két próbán és két fellépésen is. A magyar induló a dalfesztivál Facebook-oldalának adott miniinterjújában elárulta, hogy melyik ellenfelével állna össze, és kik inspirálták karrierje során.

A Pápai Joci által említett bolgár Kristian Kostov versenydala:

Mint az MTI-nek elmondta, rengeteg pozitív élmény érte eddig az ukrán fővárosban.

"Az első kijevi nagyszínpadi próbán a hangot próbáltuk be. Nagyon fontos volt nekem az, hogy előbb a hangot lőjük be, amin én folyamatosan változtattam is. Emiatt az első próbán nem tudtam másra figyelni. A második próbáig volt pár nap ezt feldolgozni, ezért azon már a gesztikulálásomon és a kamerával való kapcsolatomon dolgoztunk. A kameraállásokon kértünk is pár változtatást aszerint, hogy mit szeretnénk láttatni. Ennek a dalnak a lelke ugyanis a nő és a férfi kapcsolata, az az intimitás, ami köztük van. Még mindig maradtak apró finomítások, mi viszont tovább gyakorolunk, azon vagyunk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani" - összegezte Pápai Joci felkészülésének eddigi folyamatát, hangsúlyozva, hogy a nagyszínpadnak iszonyatos ereje van, először kicsit meg is ijedt tőle.

Pápai Joci a múlt héten már vállalt két fellépést is, amelyeken az Euróvíziós dalfesztiválra készült Origo mellett egy népdalt is elénekelt. Elmondása szerint nagy öröm a felé áradó szeretet, számit is az ukrajnai magyar kisebbség szavazataira.

A magyar induló nagyon pozitív élményeket szerzet egyhetes kijevi tartózkodása alatt, az ukrán fővárosban pedig már fel is ismerik, sőt, fotókat is készítenek vele.

"Az emberek kedvesek, fantasztikusan szép Kijev belvárosa, hatalmas élet van benne, jók az ételek, és még az árak is elfogadhatók. Mindenkinek, aki szeret utazgatni, ajánlom, hogy látogasson el ide" - tette hozzá.

Az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője kedd este lesz, Pápai Joci a második elődöntőben, csütörtökön lép színpadra, a nézők 20.30 perctől követhetik figyelemmel a műsort a Duna televízióban, valamint a mediaklikk.hu oldalon. A verseny döntőjét szombat este rendezik meg.