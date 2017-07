Pamela Anderson: Szeretem és gyűlölöm a melleimet

„Egész életemben szerettem és gyűlöltem a melleimet” – vallotta be nemrég egy interjúban Pamela Anderson. A kanadai modell-színésznő a végletekig feszegette a határokat, elsőként jelent meg a sztárvilágban jelentősen átszabott keblekkel, és teremtett generációkon át erősödő divatot. Pedig alakulhatott volna máshogy is, hiszen az első feltűnést még plasztikázatlan testével keltette. 22 éves volt, amikor egy focimérkőzésre egy hirtelen felkapott, Labatt kanadai sörmárkát reklámozó pó­lóban ment. A gyártó rögtön kiszúrta magának, és felkérte reklámlánynak.

Ezután felgyorsultak az események, a kezében tartott sört hamar nyuszifülre cserélte: aktmodellként felkerült a Playboy címlapjára, 1990 februárjában pedig a hónap playmate-jének vá­lasztották. Esetében szó sem volt pár perces hírnévről, rekorderként tizennégy alkalommal szerepelt a férfimagazin címlapján. Ekkorra már kés alá feküdt, mellimplantátummal és feltöltésekkel alakította testét, és ez­zel egy időben a kor nőideálját, amit a legtöbbek számára ő maga jelentett. Tévés karrierje a Baywatchban indult be igazán, ahol a telt idomait fürdőruhában mutogató C. J. Parker szerepében futkározott a tengerparton. Mozifilmjeiben is imádták, filmes díjból azonban csak egyet zsebelt be, 1997-ben a legrosszabbnak járó Arany Málnát a Barb Wire – Bosszúálló angyal filmben nyújtott alakításáért.







A világhírt a Baywatch C. J. Parkere hozta meg számára. Kebleit többször is átműttette, de ma már az arcán is erősen látszik a sok plasztika © AFP

Pamela minden ujjára jutott férfi, több is, ő azonban rosszul választott, amikor 1995-ben hozzáment a Mötley Crüe dobosához, Tommy Lee-hez. Nem volt zökkenőmentes három évig tartó frigyük: a botrányos rocker többször megütötte, és állítólag ő fertőzte meg a kebelcsodát az akár halálos kimenetelű hepatitis C vírussal is – Pamela szerint a közösen használt tetoválótű volt a ludas. 2006-ban 114 napig volt Kid Rock felesége, majd a válás után összeházasodott Rick Salomon profi pókerjátékossal: csupán hatvan napra. 2014-ben újra megpróbálták, de Pamelát untatta a kapcsolat.

Legutóbb a WikiLeaks főszerkesztőjével, Julian Assange-zsal hozták hírbe, de Pamela állítja: csak barátok.

Állatokért küzd

Pamela évek óta lelkes állatvédő, nemrég egy PETA-kampányban pózolt meztelenül, csupán kis törülközővel takarva magát a zuhany alatt. A plakát azt hirdette, hogy a hús előkészítéséhez sok víz megy kárba, és érdemes kipróbálni a vegetáriánus életmódot. De szintén az állatvédő szervezet egyik reklámjában azért dobálta le egyesével a ruháit, hogy egy kiskutyával bújjon ágyba.







Bárkiért képes levetkőzni, de az állatokért kiváltképp szívesen dobja le a textilt © AFP

Kiszivárgott szeretkezések

Az akkor már imádott playmate, Baywatch-sztár és a kemény rocker, Tommy Lee több kazettán örökítette meg fantáziadús szexuális életét, a felvételeket azonban gondosan elzárták a házi széfjükbe. Ezt törte fel a házukat renováló villanyszerelő, Rand Gauthier, aki persze jó pénz reményében nyilvánosságra hozta a videókat. A színésznőt kicsit megtörte a dolog, de Lee leginkább csak büszke volt, hiszen bárki láthatta, hogy a rock világában neki van a legnagyobb...