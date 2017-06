Pajzán nyár tombol a sztárvilágban - fotók

Tombol a bikiniszezon, és bizony, a sztárok most is versengenek azon, hogy ki tud leginkább kitűnni a sorból. Pechjükre az izmos, kissé plasztikázott egyentest már egyre kevésbé figyelemfelkeltő, valami más eszközhöz kell folyamodniuk. Például egy extrém fürdőruhához vagy helyszínhez. De valljuk be, sokszor jobban esik azt látnunk, hogy a celebek is emberből vannak, és a nyaralásukon ők sem akarnak mindig megfeszülni a tökéletesség hajhászásától. Sőt nem is feltétlenül vágynak luxustengerpartra.

Szerelmes 007-es

A hawaii Hualalain tölti a nyár első hónapját Pierce Brosnan, aki az utóbbi időben megereszkedett kissé, de azért még változatlanul remek formában van. Feleségével, Keely Shaye Smith-szel pihennek, és a jelek szerint még ma is dúl köztük a szerelem.







Hullámok

Liam Hemsworth gyakorlott szörfös, idén nyáron a malibui óriás hullámokat teszteli. Ő a közelben lakik, így egész szezonban hódolhat a szenvedélyének. A színészt két testvére, Luke és Chris is gyakran elkíséri egy kis pancsolásra.







Don Johnson, a kalandor

Tengeri hajótúrára indult Portofino kikötőjéből a Miami Vice egykori sztárja. Johnsont felesége, Kelley Pheleger, és barátai, köztük Angelica Houston kísérte el a nagy kalandra. A színész az indulás előtt pár napig a parton nyaralt, és a legjobb helyeken vacsorázott.







Ni csak, mi van ott?

Scully ügynök, vagyis Gillian Anderson Portofinón nyaral a kedvesével, Peter Morgannel, aki még a parton sem képes megtartóztatni magát. Persze nem tudhatjuk, mit keres a férfi ilyen elszántan a színésznő bugyijában, azt azért sejthetjük, hogy mit talál…







Toszkán popsiparti

Positano csodás tengerpartján ejtőzik a világ jelenleg talán legfoglalkoztatottabb modellje, Emily Ratajkowski. A szépség Instagram-oldalán osztja meg a pajzán nyaralás minden részletét, az urak legnagyobb örömére.