Óvintézkedésekkel védik Rékasit

A súlyos balesete után még mindig csak lábadozó Rékasi Károlynak külön kell figyelnie az influenzaszezonra, a bakteriális fertőzéssel küzdő színészre kedvese, Pikali Gerda vigyáz – írja a Ripost. A másfél évvel ezelőtt történt motorbalesete óta folyamatos egészségügyi problémákkal küzdő Rékasiról még októberben az a hír járta, hogy könnyen lehet, elveszíti egyik lábát, mert a sokadik beavatkozás ellenére sem tudtak úrrá lenni a fertőzésen. Rékasi még most is fájdalmakkal küzd, elmondása szerint erőtlen végtagját néha behajlítani is csak nehezen tudja, ráadásul a téli napokban külön óvintézkedéseket kell végrehajtania.









A különböző vírusos megbetegedések ugyanis nagy veszélyt jelentenek a számára, Pikali pedig azt is elárulta, hogy a téli hónapokban hogyan vigyáznak magukra.

„Egész évben, folyamatosan szedjük a vitaminokat mindketten, influenzaszezonban pedig növeljük a C-vitamin mennyiségét. Ezen kívül zöld búzafű kapszulát és immunrendszer erősítő teákat is iszunk. És a réteges öltözködés is nagyon fontos” - mondta a színésznő a Ripostnak, majd hozzátette, hogy a rengeteg munka mellett a sportolásra vagy szaunázásra már nem marad idejük.