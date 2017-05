Ötmilliót követel a szegedi orvostól Schobert Norbi

Megelégelte az őt és termékeit kritizáló szegedi orvos, Patay Gábor Facebook-bejegyzéseit a fitneszguru: úgy döntött, perre viszi az ügyet, és ötmillió forintot követel jó hírneve megsértéséért.

"Egyre több a beteg. Már miattad is. Felelős vagy érte!" - írta egyik bejegyzésében Patay, aki rendszeresen ostorozta Norbit és termékeit.

"Ezekkel a kijelentésekkel a doktor úr nekimegy a teljes magyar élelmiszergyártásnak, és annak a 64 gyártócégnek is, akikkel én együtt dolgozom! Az élelmiszertörvény világosan kimondja, hogy minden forgalomban lévő élelmiszer egészséges, amelyet alapos ellenőrzéseket követően felülvizsgál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Akárcsak a mi termékeinket. Sajnos a „jóindulatú” emberek szinte hetente jelentenek fel bennünket. Már szinte megszoktuk" - árulta el Norbi a Blikknek, hozzátéve, hogy 14 év alatt még egyszer sem találtak kivetnivalót a termékeiben.







Norbi először szakértőjén keresztül válaszolt, végül azonban a per mellett döntött © Bors

"Sok irigy ember van, amit el kell fogadnunk, de sokszor fel sem veszem a rágalmakat. Azonban nálam is van tűréshatár, és ezt most átlépték" - beszélt Norbi a feljelentés okáról - ami egyébként Patayt láthatóan nem igazán hatotta meg: először azt szavaztatta meg a közösségi oldal felhasználóival, hogy vajon megadja-e a levelezési címét Norbi ügyvédjének (hogy meg tudják küldeni a feljelentést) - később pedig magát a feljelentés szövegét is kiposztolta, alatta pedig egy ismerőse kérdésére ezt válaszolta: "Úgy ismersz, mint aki ettől megijed?"