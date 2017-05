Oszter meg akart lógni a bíróságról

Folytatódik Oszter Sándor pere, tegnap azonban a bíróságon nem ő volt célkeresztben, ezért a színész szerette volna ellógni a tárgyalást. A bíró azonban alaposan leteremtette.

Folytatódik Oszter Sándor pere, tegnap azonban a bíróságon nem ő volt célkeresztben, ezért a színész szerette volna ellógni a tárgyalást. A bíró azonban alaposan leteremtette.

Lassan második otthonává válik Oszter Sándornak a Budakörnyéki Törvényszék, mert alig telik el úgy hét, hogy ne lenne ott jelenése. Tegnap is folytatódott a befolyással való üzérkedés, és vesztegetés ügyében indult per, ahol a színész is vádlott. Ez alkalommal viszont a hetedrendű vádlottat, P. Bálintot hallgatták ki, aki ügyvédként vett részt a szövevényes történetben. Az ügyvéd majdnem 80 perces beszédben bizonygatta az ártatlanságát, miközben Oszter neve szóba sem került. Ezt persze a színész is észrevette, és jelezte, hogy ő akkor most kihagyná ezt a tárgyalást, mert semmi köze ahhoz a történethez, ami éppen napirenden van. A bíró ekkor nem csak hogy elutasította a kérését, hanem alaposan le is teremtette.







A bíró leteremtette a színészt: nem hagyhatja el a tárgyalótermet! © Végh István

Nagy a tét A Kossuth- és Jászai-díjas Oszter Sándor a vesztegetés és befolyással üzérkedés bűntettében folyó per ötödrendű vádlottja, akinek a periratok szerint neves ügyvédeknél kellett közbenjárnia azért, hogy egy körözött bűnöző megússza a börtönt. Oszter évekre börtönbe kerülhet.

– Nem hagyhatja el a tárgyalást, és minden alkalommal meg kell jelennie, csakúgy mint a többi vádlottnak. Tartsa tiszteletben az eljárást. Nem lehet előre tudni, hogy melyik vallomásban kerül elő megint a neve! – mondta indulatosan a bíró.

– Utálok bíróságra járni. A legnagyobb büntetés, hogy rabolják az ember idejét ilyen hülyeségekkel. Semmi közöm a történethez, akkor meg miért kellene jelen lennem? Nem értem, és halálra unom magam az ilyeneken. Annyira unatkoztam a tárgyaláson, hogy majdnem el is bóbiskoltam – mérgelődött a Borsnak Oszter Sándor.