Oszter Alexandra: Nagy bánatot okoztam a szüleimnek

Mintha nem lenne elég baja Oszter Sándornak, most a lányával rúgta össze a port. Alexa azért borult ki , mert szerinte szüleinek nem tetszenek az életével kapcsolatos döntései.

Mintha nem lenne elég baja Oszter Sándornak, most a lányával rúgta össze a port. Alexa azért borult ki , mert szerinte szüleinek nem tetszenek az életével kapcsolatos döntései.

„Nyilvánosan is szeretnék bocsánatot kérni a szüleim­től, hogy mindig a szívemre hallgattam, és vágyuk, miszerint milliomos legyek, nem szerepelt az Életcéljaim c. listámon. Tudom, nagy bánatot okoztam ezzel, de sajnos én a belső értékeket helyeztem mindig előtérbe” – írta Oszter Alexandra a nyilvános Facebook-oldalára. A szavaiból ki­cseng, hogy valami nagyon nem stimmel közte és híres szülei kö­zött, akiknek az elmúlt időszakban van épp elég baja ezen a családi perpatvaron kívül is.

Oszter Sándort tavaly elítélték ittas vezetésért, miután – mint arról a Bors elsőként beszámolt – alkoholos befolyásoltság alatt nekiment az egyik budai bevásárlóközpont mélygarázsában egy oszlopnak, majd a falnak is. Az ügyben tavaly márciusban hoztak ítéletet, a színészt 140 óra közmunkára ítélték és a jogosítványát is bevonták. Alig ült el ez az ügy, máris jött a másik: Oszter ellen idén ősszel vádat emeltek befolyással való üzérkedés miatt, ami komoly dolog, ha nem tudja bizonyítani az ártatlanságát – melyet egyébként az ügy kezdete óta hangsúlyoz – szabadságvesztésre is ítélhetik.







Oszter Sándor és Donatella csak jót akar Alexandrának © Bors

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznek tehát főhet a feje, de ahelyett, hogy meghitt családi körben lazítana, otthon is csatamezőn találta magát. Az unokájával Axelóval régen nem találkozott már, ahogy a lányával is ritkán fut össze, mivel Alexa a szerelmével – Popovics Tamás egykori bokszolóval – Székesfehérvárra költözött.

Bár a színész, ha a családjáról kérdezik, mindig azt mondja, hogy ott minden rendben, a Bors információi szerint a napokban mégis csúnyán összerúgta a port a lányával. A pletykák szerint pont a költözés, és úgy általánosságban Alexandra döntései borították ki a szülőket, akik – természetesen – a legjobbat szeretnék a gyermeküknek, még akkor is, ha az utód közben egészen másra vágyik. Ennek a veszekedésnek lett az eredménye az a kiírás, amit Alexandra egy pár órával a közzététel után letörölt a nyilvános Facebook-oldaláról.







Alexandra elnézést kért, amiért a milliomos lét nem szerepelt az életcéljai között © Bors

A színésznő kirohanását kommentálta a kedvese is, aki bejegyzésében kifejtette: szerinte szerelmének nincs miért bocsánatot kérnie senkitől.

Megkerestük telefonon Oszter Alexandrát, aki a bemutatkozásunk után azonnal lecsapta a telefont. Be­széltünk az édesanyjával, Failoni Donatellával is, aki azt mondta, nem szeretne erről a témáról beszélni. Oszter Sándort ezidáig nem sikerült elérni.

Sokáig kereste a boldogságot

A színésznő leghíresebb szerelme az egykori Fradi-vezér, Berki Krisztián volt, akivel rövid, de annál viharosabb kapcsolata volt. Alig pár hónapot töltöttek együtt, és ahogy szakítottak, Alexandra szinte azonnal megismerkedett a kisfia édesapjával, egy ír fotóssal, akihez bár hozzáment, két év után külön utakon folytatták. Két évre rá találkozott Alexandra és Tamás, másfél éve szeretik egymást.

Alexandra kedvese, Popovics Tamás neve sokak számára nem ismeretlen. Először súlyemelő volt, aztán szakosztályt váltott, 32 évesen profi ökölvívó lett, majd kisvilágbajnok. Egy súlyos baleset törte derékba a sportkar­rierjét, egy villamossal karambolozott, és kis híján életét vesztette. Negyvenévesen vonult vissza, és kezdett bele egy új életbe, író lett. Két kötete jelent meg eddig, mindkettőnek nagy sikere van.