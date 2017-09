Összekeverték Anitát a világhírű fitneszmodellel

Bárhol is járjon a világban, a csodálatos vene­zuelai testépítő Michelle Lewint mindenütt Miss Fitneszként emlegetik. A 31 éves modell tizenhárom év kemény munka után érte el tökéletes alakját, ami rajongók milliói számára példa, Instagram-oldalát ma már 12 millióan követik. Michelle-nek azonban akadt egy nem mindennapi vetélytársa, a szintén Floridában élő Herbert Anita személyében: a 27 éves magyar fitneszbajnok a megszólalásig hasonlít a venezuelai sztárra, olyannyira, hogy Anita közösségi oldalán többen is összekeverték a két kiváló idomú hölgyet. „A képek láttán hirtelen nem is tudtam, melyikük oldalát nézem” – így az egyik hozzászóló. Anita alaposan feltört, amerikai lapok egyre gyakoribb szereplője, és egyre népszerűbb az Instagramon is, követői száma nemrég lépte át az egymilliót.







Anita Miamiban él. Számos amerikai lap írt már róla. Karrierje kezdetén együtt edzett Lewinnel

Anita öt évvel ezelőtt költözött Floridába, azóta gyakorlatilag a testépítésnek él. A fiatal bajnok tisztában van a hasonlósággal, és maga is példaképének tartja Michelle-t. Sőt karrierje kezdetén együtt is edzettek, amikor a véletlennek hála, ugyanabba a házba költözött, mint a venezuelai sztár.

– Imádom a floridai klímát! Mielőtt ide költöztem, huszonhárom borzasztó hideg telet éltem át Magyarországon, Miami nélkül ma már nem tudnám elképzelni az életemet. Először a férjem vett rá, hogy komolyabban foglalkozzam testépítéssel, majd egyre inkább magával ragadott az életmód, az egészséges, tiszta étkezés, az edzés.

De az egyetlen, amiről nem vagyok hajlandó lemondani, a mogyoróvaj! Egyfolytában azt enném, úgyhogy inkább már nem is tartok a házban, mert képtelen lennék visszafogni magam – viccelődött Anita egy interjúban.