Összefonódás: Varga Iza barátja lett Nóra szerelme

Végre rátalált az igaz szerelem, vagy csak egy nős férfi kegyetlen játékának áldozata Balogh Nóra? A Barátok közt című sorozat rajongói látták, amikor az ügyvéd eldugta a jegygyűrűjét, ők gyanakodnak egy ideje. Most már Nóra is, miután Huszti Ábelt meglátta egy nővel a parkban.

– Nóra rajongója sármos és egyenrangú vele, hiszen ő is munkamániás ügyvéd, ami fontos közös pont az életükben – elemzi a kapcsolatot Nóra megformálója, Varga Iza. – Ilyen jó együttállás még nem volt. Úgy tűnik, ezúttal minden kerek, ám Nóra meglátja szerelmét egy másik nővel. Féltékeny természet, amit igyekszik leküzdeni, hiszen lehet ez egy ártatlan beszélgetés is. De persze aggódik, őrlődik.







Pályakezdőként kötöttek barátságot, most szerelmeseket alakítanak a napi sorozatban

Iza úgy véli, az, hogy az azonos hivatás az ő magánéletében is fontos szerepet játszik, mivel a férje színházi rendező. Ez azért előny, mert tudják, megértik, mivel jár a munkájuk.

Az Ábelt játszó Rancsó Dezső egyáltalán nem volt ismeretlen Iza számára.

– A pályám kezdetén Kecskeméten dolgoztunk együtt három évig. Akik akkor társulati tagok voltak, örök barátságot fogadtak egymásnak. Most, hogy együtt dolgozunk, rengeteget sztorizgatunk. Dezső felesége is társulati tag volt, a gyerekeink is hasonló korúak. Szó szerint barátok közt forgatni más minőség! – neveti el magát Iza. – Van egy elképesztő mostani történetünk is. Statisztált az egyik jelenetben egy húsz év körüli fiú. Nagyon ismerős volt, megőrjített, hogy nem tudom, honnan. Ki ő? Kiderült, hogy az akkori, kecskeméti direktorunk kisfia. Most már nagyfia. „Ismered az apukám, az anyukám is” – mondta, és Dezsővel csak néztünk. Ő volt az első bébi a társulatban, és már húszéves!

Hogy mi lesz a szerelmesekkel, Nórával és Ábellel? Nóra végre maradéktalanul boldog lehet, vagy újból csalódik? Gyanítjuk, ez még hétfőn sem fog kiderülni!