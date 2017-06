Összefogtak a megerőszakolt nők Cosby ellen

Forrósodik a talaj Bill Cosby lába alatt, nők hada vallott ellene a bíróságon. Az Egy darabka akció és A kémek visszatérnek című filmek 79 éves sztárját, az egyik legnépszerűbb amerikai humoristát az elmúlt években több mint ötven nő vádolta szexuális bántalmazással, de csak egyikük, Andrea Constand érte el, hogy bíróság elé vigyék az ügyet.

Hétfőn kezdődött a nyilvános tárgyalás, ahol Andreán kívül számos tanú vallott a komikus ellen, valamennyien szinte ugyanazt a történetet mesélték el: elkábította, majd megerősza­kolta őket. Ezt mondta el könnyek között Kelly Johnson, Cosby egykori ügynöke is, akit a férfi 1996-ban bántalmazott szexuálisan, miután bedrogozta.







Rosszul áll Cosby (középen) szénája, egyre több áldozata vállalja a nyilvánosságot © Reuters

De megjelent Lili Bernard is, aki egykor a The Cosby Show vendége volt:

– Éveken át zaklatott, de zsarolással elhallgattatott – mondta a kamerába. – Az első pillanattól kezdve uralkodni akart felettem, apaszerepet játszva. Néhány héttel később bekábítószerezett, hogy „ellazuljak”, és megerőszakolt. Amikor azt mondtam, feljelentem, azt válaszolta, senki sem hinne nekem, így nem léptem meg – vallott Bernard, aki teljes mellszélességgel támogatja az eljárást kiharcoló Andrea Constandot. A közös tragédia összehozta őket, nővérként te­kintenek egymásra.

A meghallgatott nők tábora végül kiegészült Shawn Brownnal, akit, vallomása szerint az 1970-es években bántalmazott. Bár az akkor házas Cosbyval közös megegyezésen alapuló viszonyt folytatott, mégis voltak alkalmak, amikor őt is begyógyszerezte, és akarata ellenére kö­zösült vele. Shawnnak egyébként is van egy lejátszatlan ügye a tévés személyiséggel: állítólag a lányának, a 42 éves Autumnak Cosby a vér szerinti apja.

A bírósági eljárás még jó ideig húzódik, de ha Cosbyra rábizonyítják a bűntetteket, több mint tíz év börtönbüntetést kaphat az egykor köztiszteletben álló, körülrajongott előadó.







A bántalmazott nők közül még csak Andrea Constand ügye jutott el a bíróságig © AFP

Élő legenda lett Amerikában

Bill Cosby 1962-től lépett be a stand-up comedy világába, a mûfajt több mint öt évtizeden át űzte rendkívül sikeresen. Még a hatvanas években bekerült több amerikai tévéműsorba, közöttük gyereksorozatokba is. Később több sikeres rajfilmsorozatot készített, ezeknek már a producere is volt. A hetvenes években indult be filmkarrierje, s ekkor kapott egyetemi diplomát is, sőt 1976-ban ledoktorált, disszertációjában saját gyerekfilmjeinek pedagógiai szerepét taglalta a kisiskolásokra. A nyolcvanas évektől indult a The Cosby Show, amelyet ötször szavaztak meg a nézők a legjobb tévéműsornak.