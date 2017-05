Őrült férfi zaklatja a mulatós sztárt és családját

Jollyról sok mindent lehet mondani, de azt, hogy könnyen kihozzák a sodrából, egyáltalán nem. Most viszont sikerült egy őrült rajongójának alaposan magára haragítania az énekest, ugyanis a férfi azt állítja többeknek is, hogy ő Jolly legnagyobb bizalmasa, sofőrje, már-már testvére.

– Elképesztő mire képesek az emberek. Volt már dolgom olyan rajongókkal akik átléptek egy bizonyos határt, de ennek a férfinak a működése már kezd ijesztő méreteket ölteni. Ez az ember valahonnan megtudta a telefonszámomat, ezek után kinyomozta a feleségem, és az édesanyám elérhetőségét, és azóta őket is hívogatja. A Facebookról is folyamatosan leszedegeti a képeimet, és azt mondja a barátaimnak, hogy ő mindenhol ott van velem - mesélte.







Rajongója állítja: ő a mulatós sztár legfőbb bizalmasa. Jolly tehetetlennek érzi magát és sajnos a rendőrség sem tud mit lépni © Bors

– Több helyről is azt hallottam vissza, hogy ő a legfőbb bizalmasom, és minden lelki gondomat neki árulom el. Nagyon beteges ez az egész dolog. Hazugságokat terjeszt rólam, és félek, hogy egy nap a bulvárlapokat is fel fogja keresni, hogy kitalált történeteket mondjon rólam. Ezért is mesélek most erről, hogy figyelmeztessek mindenkit, egy szavát se higgyék el ennek a férfinak. Egyre durvábban lép fel, és nem tudom mi lesz a következő lépése. Eljön az otthonomhoz és ott fog várni? Mit tehetek ilyenkor? A rendőrség is tehetetlen. Félek, hogy ártani fog a családomnak– számolt be a Borsnak Jolly.