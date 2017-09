Örökbe fogadott fia miatt cuccol Madonna

Másik kontinensre költözik Madonna. A popdíva az utóbbi időben igyekszik minden figyelmét gyermekeinek szentelni, s bár a világ végéig talán nem menne el értük, Lisszabonig azért igen.

A Malawiból 2006-ban örökbe fogadott fia, a 11 éves David Banda visszautasíthatatlan ajánlatot kapott: szerződtetné a portugál székhelyű SL Benfica labdarúgócsapat, számolt be róla több külföldi portál is. Madonna nem kérheti, hogy mondjon le egy ilyen lehetőségről, de azt sem engedné, hogy nélküle költözzön Portugáliába. A popdíva ezért nagy lépésre szánta rá magát: elhatározta, hogy elhagyja New Yorkot, s már vett is egy villát kétmilliárd forint értékben a portugál fővárostól nem messze, Sintrában.

A XVIII. századi, felújításra szoruló házban hét hálószoba van, így akár Madonna összes gyermeke kényelmesen elfér majd. Már alaposan lecsekkolta a helyet, tavasszal többször látták egy portugáliai francia iskolában nézelődni, informálódni. Nem is árt, ha pontosan tudja, mi vár a csemetéjére, hiszen busás összeget, tízmillió forintnyi tandíjat fizet majd évente. Az iskolakezdésig és a ház felújításáig Madonna egy hotelben száll meg, s egy helyi lap nemrég arról írt: Madonna Portugáliában már nem turista.