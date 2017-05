Orlando Bloom fontos emléket őrzött meg a Gyűrűk urából

A negyvenéves színész utoljára négy évvel ezelőtt bújt a Legolas nevű tün­de ka­rakterének bőrébe a Hobbit című film kedvéért, korábban azonban A Gyűrűk Ura-szériában is volt bőven ideje, hogy a „tündeség“ a szívéhez nőjön. A The To­night Show-ban Jimmy Fallon tette fel Orland Bloomnak a kérdést, vajon őrzi-e otthon az ikonikus tejfölszőke parókát. – A paróka nincs meg, de egy jelmezt és a füleimet is őrzöm – bökte ki őszintén a brit színész, aki barna fürtjeit nemrégiben ismét szőkére festette egy szerep kedvéért.







A színész egy jelmezt is eltett emlékbe Legolastól © Northfoto