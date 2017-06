Óriási kaszálás: dolláreső hullott a zenészekre

Az elmúlt évben a zenészeknek állt a világ. A Forbes magazin nyilvánosságra hozta a száz leggazdagabb szórakoztató művész listáját, és a muzsikusok uralják a top tízet, kiszorítva a színészeket.

Sokan meglepődtek, amikor a Forbes-listából kiderült, az elmúlt tizenkét hónapban ki ka­szálta a legtöbb pénzt a szórakoztatóiparban: Sean „Diddy” Combs. Az amerikai rapper, színész, producer és vállalkozó éves keresete 130 millió dollárra (35,7 milliárd forintra) rú­gott. A hazánkban kevéssé ismert előadó tavaly még csak a 22. volt. Diddy nem csak a koncertezésnek kö­szönheti a tekintélyes vagyont: a BBC News in­formációi szerint megállapodást kötött egy vodkagyártó céggel és a Sean John ruhamárka bevételéből is részesül.







Sean „Diddy” Combs - 130 millió $ © AFP

Bár általában minden díjat begyűjt, Beyoncénak ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel. A popdíva számlája tavaly június elseje óta 105 millió dollárral (28,8 milliárd forinttal) gyarapodott. Jól is jön neki, mert még meg sem születtek Jay-Z-vel közös ikreik, már most egy vagyont költöttek rájuk. Bey jócskán maga mögé utasította rapper férjét, aki „csak” 55. lett.







Beyoncé - 105 millió $ © AFP

A női vonalat erősíti a harmadik helyezett J. K. Rowling is, a Harry Potter-könyvek szerzője tavaly nyár óta 95 millió dollárt (26,1 milliárd forintot) keresett. A top tízben mögötte már a férfiak dominálnak, a teljes százfős lista csupán 16 százaléka nő. Újoncként köztük van Kylie Jenner is 40 millió dollárral (11,2 milliárd forint). Ő a mezőny legfiatalabbja, még mindössze 19 éves. Azzal érdemelte ki 59. helyét, hogy Kim Kardashian húgaként szereplője a család valóságshow-jának, de saját kozmetikai cége és ruhamárkája is van.







J. K. Rowling - 95 millió $ © AFP

Idén a muzsikusok pénztárcája duzzadt leginkább, a top tízből öt zenész (Sean „Diddy” Combs, Beyoncé, Drake, The Weeknd és a Coldplay), két sportoló (Cristia­no Ronaldo és LeBron James), két író (J. K. Rowling és James Patterson, aki Bill Clintonnak segít készülő könyvében) és egy rádiós műsorvezető (Howard Stern). Színész először a 20. helyen bukkan fel: az Orvlövész és a Ted című film sztárja, Mark Wahlberg, aki 68 millió dollárt (18,6 milliárd forintot) lapátolt össze tavaly.







Kylie Jenner - 40 millió $ © AFP