Óriási daganatot műtöttek ki Cintulából

Néhány hónappal ezelőtti koszorúérműtétje után már a rehabilitációs kezeléseken is túl van Cintula, azaz Keresztes Tibor. Az utóbbi időben életmentő szívműtétjéről szólt leginkább a fáma, pedig a 73 éves lemezlovast pár éve daganattal is műtötték.

Néhány hónappal ezelőtti koszorúérműtétje után már a rehabilitációs kezeléseken is túl van Cintula, azaz Keresztes Tibor. Az utóbbi időben életmentő szívműtétjéről szólt leginkább a fáma, pedig a 73 éves lemezlovast pár éve daganattal is műtötték.

– Az egész egy olyan szörnyű eseménnyel indult, hogy nem tudtam pisilni. Elmentem hát ki­vizsgáltatni magam, ahol a do­kik kiderítették, hogy egy oda nem illő dolog van a prosztatámon. Nem volt más lehetőségem, mint megműttetni az alsó részem. Bekerültem hát a kórházba, ahol egy akkora daganatot operáltak ki belőlem, hogy annak méretétől még maguk a műtősök is elájultak, mert akkorát még ők sem láttak – anekdotázott életmentő kórházi kalandjáról a legendás lemezlovas. Cintula egyébként beismerte azt is, hogy a műtéti beavatkozásra talán nem is lett volna szükség, ha komolyabban veszi a korosztályának ajánlott orvosi utasításokat.







Boldog nyugdíjas vagyok – mondja Cintula © Fejér Bálint

– Így jár az, aki nem jár el rendszeresen szűrővizsgálatra, mert akkor a szakemberek már lehet a felénél észrevették volna, és figyelmeztetnek, hogy magának már nem pingpongja van, hanem teniszlabdája. Belőlem pedig egy dinnyét vettek ki. A szövettani vizsgálaton kiderült, hogy szerencsére nem rossz szándékkal nőtt akkorára, mert jóindulatú volt a daganat – mondja a védjegyének számító hatalmas mosollyal az arcán Keresztes Tibor, akinek nem volt túl jó lapjárása mostanában.







Magát okolja a diszkós, mert nem ment időben orvoshoz © Fejér Bálint

Az utóbbi időben többször is megfordult a szike alatt, sőt a halál torkából is visszafordult. Idén januárban rosszul lett egy bírósági tárgyalás közben, ahol annyira felhúzta magát, hogy leállt a szíve. Akkor értágító beavatkozást végeztek rajta. Rá egy hónapra pedig egy életmentő koszorúérműtétre is befeküdt a budai szívklinikára. Az utóbbit ráadásul ébren követte figyelemmel. Mindezek ellenére Keresztes egyáltalán nem látja borúsan a dolgokat, vidáman éli világát balatoni nyaralójában. – Nem vagyok egy megkeseredett ember, hanem egy boldog nyugdíjas vagyok – üzente Cintula.