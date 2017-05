Ördögpatában sántikál Homonnay Zsolt

Még mindig komoly fájdalmai vannak, a színész mégis megtiltotta, hogy újból begipszeljék a lábát.

Még mindig komoly fájdalmai vannak, a színész mégis megtiltotta, hogy újból begipszeljék a lábát.

Nem tudott elmenni Homonnay Zsolt arra a sajtótájékoztatóra, amelyet A Notre Dame-i toronyőr bemutatójáról tartottak a Budapesti Operettszínház művészei. Pedig már egy hét telt el azóta, hogy szétzúzta a lábfejét.

– Jobban vagyok, de még mindig vannak fájdalmaim – meséli Zsolt. – Kisírtam az orvosaimnál, hogy miután levették a fekvőgipszet, ne kapjak járót. Erre rám tettek egy elülső lábfej tehermentesítő ortopéd cipőt, ami úgy néz ki, mint egy ördögpata.







Kikönyörögte, hogy levegyék a gipszet, de az „ördögpatában” sem mozog könnyen

A színész-énekes lába A Notre Dame-i toronyőr próbáján sérült meg. A Szegedi Szabadtéri Játékokon színpadra állított darabban Zsolt lesz a cigányok királya, aki az üldözöttek csapatát vezeti.

– Meg akartuk mutatni, milyen jó lett a jelenet, amiben trükkösen elvarázsolom magam – idézi fel a történteket Zsolt. – Leplet rántok magam elé, és eltűnök, vagyis leugrom a takarásba. Olyan rosszul érkeztem egy kiálló vasrúdra, hogy két lábujjam gyakorlatilag kiugrott a helyéről, kifordult az ízület és felfelé állt. Szörnyű fájdalmaim voltak, amin a gyógyszer sem segített. Majd' letört a vizsgálóágy széle, amikor visszatették a Balesetiben. Ordítottam, pedig öt injekciót kaptam. Azóta nem bírtam járni, a fekvőgipszet nem terhelhettem. Ha rálépnék, megőrülnék a fájdalomtól. Gipszmentes lettem, de így sem könnyű. Eddig védte a gipsz az összezúzott talpam, most sokkal érzékenyebb, jobban is fáj. De a fekvésnek, a pihenésnek is van határa! Szerencsére a kedvesem, Anita mindenben segített, és persze a két fiam, Zsombor és Bulcsú is.