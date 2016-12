Ön szerint elbír egy tucat gyerekkel Dukai Regina?

Sokan vannak, akik megrettennének, ha beküldenék egy csapat óvodás közé. Nem úgy Dukai Regina! A modell-énekes mint egy modern, szőke Hófehérke, elbűvölte a „törpéket”. A kihívást, amiben be kellett bizonyítania, hogy megtalálja a közös hangot egy csapat gyerekkel, Király Viktortól kapta.







Dukai Regina, a modern Hófehérke elbűvölte a „törpéket”

– Értek a picik nyelvén, örököltem óvónő anyukám gyerekszeretetét, pedagógiai érzékét. Viktornak köszönhetően ezt most be is bizonyítottam – nevetett Regi. A kalandos napról videó is készült, amiben Regi az általa kitalált feladattal együtt átadja a stafétabotot a Hipernet Kihívás új alanyának, Kiss Ádámnak.