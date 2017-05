Olyan klipet hozott össze Caramel, amit Magyarországon eddig senki - videó

Hatalmas dobás Caramel új klipje, ami A Zeniten Túl című számhoz készült és a valóságot ötvözi a virtuális világgal. Világviszonylatban kevés ilyen videoklip született eddig, Magyarországon pedig egyedülállónak számít az alapjául szolgáló technikai újdonságok miatt. A dal szövegileg is elrugaszkodó, ezt tükrözi a klip is, ami noha normál (kétdimenziós) verzióban is megtekinthető az interneten, ám mégis 360 fokban és nagy felbontásban élvezhető a leginkább számítógépen és okostelefonon, VR szemüvegen át nézve.

- Nagyon szeretem a virtuális valóság világát, mivel eleve egy kifejezetten vizuális beállítottságú ember vagyok – mesélt a Borsnak a klip születéséről az ötletgazda Caramel. - Egyszer csak jött az ötlet, hogy ki kéne próbálni ezt a technikát, hiszen a dal témájához is erősen passzol. Még egyáltalán nincs elterjedve ez a megoldás, tudomásom szerint Magyarországon nem is készült ilyen videoklip korábban, így arra gondoltam, hogy érdemes lenne még így az elején meglovagolni ezt a hullámot. Külföldön a Gorillaz legutóbbi klipje volt hasonló, de az teljes animáció, A Zeniten Túl klipjében pedig vegyítve van az élő forgatás és az animáció, így mondhatjuk azt, hogy ez a klip világviszonylatban is ritkaság.

A forgatás során sok mindenre kellett figyelnie Caramelnek és a stábnak egyaránt, hiszen a videóban látható virtuális helyszínek addigra már egy hónapja készülőben voltak, így azokhoz kellett utólag alkalmazkodni, amikor a Caramelről készült élő felvételeket beillesztették a virtuális térbe.







Werkfotó a forgatásról - nem volt egyszerű megalkotni A Zeniten Túl világát © Bánkúti Sándor

A videó elkészítése 2 hónapot vett igénybe, ami hosszú időnek számít egy normál kliphez képest, az énekes mégis újabb kisfilmen töri a fején.

- Már létezik az a fajta drón, ami leköveti a mozgást: elég neki megadni azt a pontot, amit úgymond szemmel kell tartania, és onnantól kezdve hozzá sem kell nyúlni, követi azt. A következő klipben szívesen kipróbálnám ezt a technikát is, de emellett még számos ötlet van, ami megvalósításra vár – árulta el a Borsnak a kreativitását kibontakoztató sztár.