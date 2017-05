Öltözőben aludta ki a sűrű éjszakákat Madár

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke és Réka első közös gyermeke, Gréta is a vártnál korábban született. A kislány három éve, a terhesség 27. hetében érkezett, három hónapon át volt inkubátorban, miközben az orvosok nem mindig kecsegtették a szülőket. – Az első pillanatokban azt mondták, hogy az első, mondjuk öt nap kritikus. Aztán, amikor eltelt, azt mondták, még további két hét. És ez így ment, ment tovább… És azt kell mondanom, hogy valahol ezek szép pillanatok is voltak, egy egységként működtünk Rékával – mondta akkor a Story magazinnak. Erdeinek van egy nagyobb fia is, Viktor már 11 éves.